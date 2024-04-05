Екснардепа-втікача Оніщенка засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього народного депутата Олександра Онищенка, який переховується за кордоном від слідства, у справі про привласнення 740 мільйонів гривень державних коштів. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що Онищенка визнали винним в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".

Водночас фінансова директорка Онищенка Олена Павленко отримала 12 років ув'язнення.

Обох фігурантів визнали винними у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування".

Наслідком "газової схеми" стали збитки держави в розмірі близько 3 млрд грн.

Справа Онищенка

Як встановили правоохоронці, злочинна група під керівництвом Онищенка із січня 2013 року до червня 2016-го організувала "газову схему" — одну з наймасштабніших корупційних схем в історії України.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання грошей під час видобування та продажу природного газу.

За версією слідства, у період із січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи грошима, отриманими від реалізації газу у розмірі понад 1,6 млрд грн, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнав збитків на більш ніж 740 млн грн.

21 січня 2020 року ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. ВАКС надіслав до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого у "газовій схемі" екснардепа.

27 травня 2020 року німецький суд відмовив в екстрадиції в Україну колишнього народного депутата Олександра Онищенка через те, що українські в'язниці можуть не відповідати мінімальним стандартам міжнародного права за утриманням ув'язнених.

Наприкінці 2020 року Олександр Онищенко отримав російське громадянство.

10 січня 2021 року Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило проти Онищенка персональні санкції за втручання в американські вибори та участь в російській мережі зовнішнього впливу (зокрема, в російській кампанії з дезінформації), яка пов'язана з народним депутатом України Андрієм Деркачем.