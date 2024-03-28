Хабарі на 722 млн грн: ексголові ДФС продовжили тримання під вартою і зменшили заставу до 65 млн грн

Колишньому голові ДФС України Роману Насірову продовжили термін тримання під вартою до 26 травня 2024 року, а також зменшили розмір застави - з 70 млн грн до 65 млн грн.

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Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"28 березня 2024 року колегія суддів ВАКС у ході судового розгляду, розглянувши клопотання прокурора САП та сторони захисту, ухвалила змінити запобіжний захід колишньому голові ДФС України, який спільно з його радником обвинувачується в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд частково задовольнив вищевказані клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 травня 2024 року.

Разом з тим, суд вкотре зменшив обвинуваченому розмір застави як альтернативного запобіжного заходу – з 70 млн грн до 65 млн грн.

Варто зазначити, що до указаного обвинуваченого спершу було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 523,2 млн грн застави.

Справа Насірова: що відомо

За версією слідства Насіров протягом 2015-2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень хабарів. Підозрюється, що за ці кошти колишній очільник ДФС допоміг компаніям бізнесмена Олега Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ.

Зазначимо, що Насіров також є обвинуваченим у епізоді "газової справи" колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка зі збитками на 2 млрд грн. В свою чергу, Бахматюк наразі є підозрюваним у розкраданні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB Банку.

Вищий антикорупційний суд 31 жовтня 2022 року обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

6 грудня 2023 року ВАКС залишив Насірова під вартою до 7 січня 2024 року і зменшив розмір застави до 120,78 млн грн.

2 лютого 2024 року НАБУ і САП передали справу Насірова до суду. Дії Насірова кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище).

Фото: ua.depositphotos.com