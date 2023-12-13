Справу про отримання хабаря "слугою народу" Марченко передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 13 грудня скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Людмили Марченко та її помічниці, яких викрили на отриманні 11,3 тисячі доларів хабаря.

Як нагадують у САП, дії обвинувачених кваліфіковані за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу (одержання хабаря для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення чиновником).

В чому обвинувачують Марченко

Розслідуванням встановлено, що депутат спільно з помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

Слідством встановлено два епізоди протиправної діяльності обвинувачених. Перший - отримання від громадянина за безперешкодний перетин кордону неправомірної вигоди у 6 тисяч доларів, другий — отримання 5,3 тисячі доларів.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 2 тисяч до 5,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тисяч до 93,5 тисячі гривен) або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Про підозру Марченко було повідомлено 11 липня. Таким чином, на завершення розслідування справи знадобилося ще п'ять місяців. 20 вересня Вищий антикорупційний суд 20 вересня відпустив її під заставу в 53,6 тисячі гривень. Зазначимо, що хоча з пропрезидентської партії депутатку через скандал виключили, вона досі залишається у її фракції в парламенті.