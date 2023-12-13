Дело о получении взятки "слугой народа" Марченко передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура 13 декабря направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Людмилы Марченко и ее помощницы, разоблаченных на получении 11,3 тысячи долларов взятки.

Как напоминают в САП, действия обвиняемых квалифицированы по части 2 статьи 28, части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса (получение взятки для себя или третьего лица за влияние на принятие решения чиновником).

В чем обвиняют Марченко

Расследованием установлено, что депутат совместно с помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решение о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".

Следствием установлено два эпизода противоправной деятельности обвиняемых. Первый – получение от гражданина за беспрепятственное пересечение границы неправомерной выгоды в 6 тысяч долларов, второй – получение 5,3 тысячи долларов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2 тысяч до 5,5 тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 тысяч до 93,5 тысячи гривен) или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

О подозрении Марченко было сообщено 11 июля. Таким образом, на завершение расследования дела понадобилось еще пять месяцев. 20 сентября Высший антикоррупционный суд 20 сентября отпустил ее под залог в 53,6 тысячи гривен. Отметим, что хотя из пропрезидентской партии депутата из-за скандала исключили, она до сих пор остается в ее фракции в парламенте.