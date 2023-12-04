НАБУ завершило расследование дела о взятке нардепа от "Слуги народа" Гунько

Национальное антикоррупционное бюро 1 декабря завершило расследование уголовного производства в отношении депутата Верховной Рады Анатолия Гунько, который на момент инкриминируемого преступления был членом фракции "Слуга народа", а также его сообщника, которых поймали на получении взятки за предоставление частному предприятию в аренду государственных земель.

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В чем обвиняют Гунько

По данным следствия, депутат, возглавляющий временную следственную комиссию парламента по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук, сам же и предложил предпринимателю получить под обработку землю, находящуюся в сфере управления НААН.

Свои "услуги" он оценил в расчете 130 долларов за гектар земли. В результате достигнутых договоренностей за предоставление для обработки пашни площадью 1700 га одного из госпредприятий сумма переданной взятки должна была составлять 221 тысячу долларов, а указанные 85 тысяч должны были стать "авансом" и быть переданы до начала возделывания земель.

Правоохранители разоблачили депутата непосредственно во время получения в кабинете пакета с деньгами, о чем было сообщено 8 августа. НАБУ также опубликовало видеозаписи разговоров с Гунько, свидетельствовавшие о его причастности к схеме.

Ему было сообщено о подозрении по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, либо совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

9 августа Высший антикоррупционный суд избрал Гунько меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью выхода под залог в 30 миллионов гривен, поручив арестовать его в зале суда. На следующий день депутат был исключен из фракции СН.

Перед истечением срока ареста ВАКС продлил его, однако уменьшил залог до 10 миллионов гривен. Впрочем, как оказалось, уже вскоре, 18 октября, Гунько этот залог внес, благодаря чему вышел на свободу. 7 ноября сообщалось, что он снова посещает заседание парламента.

Кто такой Анатолий Гунько

Напомним, что Гунько был избран на довыборах депутата Рады от округа №206 в Черниговской области, которые были проведены одновременно с местными выборами 2020 года. Избранный же первоначально нардеп от этого округа Валерий Давыденко был найден застреленным в мае 2020 года.

Гунько на этих выборах обошел не только вдову Давыденко Людмилу, но и лидера Радикальной партии Олега Ляшко, традиционно имевшего наибольшую поддержку именно в Черниговской области. На очередных же выборах 2019 года Гунько безуспешно баллотировался от другого округа в этой же области (№209) и от другой партии ("Батькивщины"), а на прошлых местных выборах 2015 года безуспешно баллотировался в Киевский областной совет от партии "Наш край".

В 2016 году Гунько, проживающий в Броварах, стал фигурантом дела по приватизации земельных участков радиопередающего центра в этом городе, который был отдан под снос и последующую жилую застройку. Следствие рассматривало его как организатора преступной группы, незаконно присвоившей 115 га земли стоимостью почти 120 миллионов гривен, уничтожив стратегическое оборудование на ней.

20 марта 2019 года дело против Гунько и других подозреваемых было закрыто в связи с неустановлением достаточных доказательств их вины и исчерпанием возможности их получить. В июне 2020 года он инициировал судебный процесс о взыскании морального вреда за незаконное, по его мнению, уголовное преследование.

В декабре того же года Печерский районный суд Киева присудил уже ставшему на тот момент нардепом Гунько компенсацию в 2 миллиона гривен морального ущерба за распространение полицией "негативной информации" о нем.

Отметим также, что в августе 2022 года Национальное агентство по предотвращению коррупции составило административный протокол на Гунько, поскольку он 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину, получил от своего помощника в подарок часы марки Breguet стоимостью более 10 тысяч долларов.

Он также является мужем Натальи Гунько, которая до 8 мая занимала должность председателя Киевского облсовета (также избрана от "Слуги народа"). Ее отправили в отставку из-за игнорирования обязанности лично отчитаться о своей работе за прошлый год, при том, что сам отчет как документ депутаты сочли неудовлетворительным.