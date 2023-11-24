Взятка в криптовалюте: нардепа Одарченко исключили из партии "Слуга Народа"

Народный депутат Андрей Одарченко, подозреваемый в попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема, на заседании дисциплинарной комиссии был исключен из политической партии "Слуга Народа".

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Об этом сообщила глава партии Елена Шуляк.

"23 ноября на заседании дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга Народа" всеми членами было единогласно принято решение об исключении из членов партии Андрея Одарченко", – отметила Шуляк.

В пресс-службе партии "Слуга народа" сообщили Радио Свобода, что это стандартная процедура, которую они применяют в подобных случаях.

"Окончательное решение по нему будет принято по результатам следствия. Но еще раз хотим подчеркнуть, что, как и в предыдущих случаях, никто никого выгораживать не будет. Политическая ответственность уже наступила. Дальше дело за антикоррупционными органами", – заявили в пресс-службе.

Одарченко предложил Найему взятку в криптовалюте

Напомним, НАБУ и САП 21 ноября разоблачили нардепов Андрея Одарченко от фракции "Слуга народа" и Сергея Лабазюка от группы "За будущее" на попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

По информации следствия, Одарченко, являющийся членом комитета по антикоррупционной политике, предложил Найему взятку в криптовалюте Bitcoin на сумму, соответствующую 50 тыс. дол.

Он просил помочь ему в получении финансирования из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ для ремонта подконтрольного ему объекта инфраструктуры. Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна составлять 8% от объема финансирования.

22 ноября Высший антикоррупционный суд на два месяца арестовал Одарченко. Нардеп может выйти на свободу под залог в 15 млн грн.