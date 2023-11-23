26 объектов недвижимости и 17 автомобилей: суд арестовал имущество Дубинского, его матери и бывшей жены

Печерский суд арестовал имущество нардепа Александра Дубинского, его матери и бывшей жены. Речь идет о более чем 20 объектах недвижимости и 17 автомобилях, среди которых Mercedes-Benz, Porsche, Subaru и Maserati.

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Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что ограничение наложено в рамках уголовного дела Государственного бюро расследований по вероятной легализации доходов, полученных преступным путем, а также уклонения от налогов.

"Народный депутат Украины и его близкие родственники (мать и жена) в течение нескольких последних лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, 2 домов и 70 соток земли на общую сумму около 2,5 млн долларов", - говорится в материалах суда.

При этом официальные доходы нардепа и его семьи не могли позволить им приобрести указанное имущество.

Дело было открыто на основании заявления исполнительного директора "Центр противодействия коррупции".

В заявлении ЦПК говорится, что народный депутат Украины имеет:

2 квартиры стоимостью 100 тысяч в пентхаусе 5-звездочного Fairmont Grand Hotel на Подоле в Киеве,

6 земельных участков в селе Хотов в Киевской области, на двух из которых построено имение,

земельный участок с домом в Соломенском районе Киева,

квартиру в элитном жилом комплексе "Французский квартал" в Печерском районе Киева,

квартиру на массиве Теремки города Киева,

на ноябрь 2019 года ему принадлежало 7 автомобилей, среди которых Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda и Subaru.

Мать Дубинского за последние пять лет стала владелицей 19 объектов недвижимости общей стоимостью около 1 млн дол. У пенсионерки :

19 объектов недвижимости общей стоимостью около 1 млн долларов,

2 автомобиля Mercedes-Benz,

2 автомобиля BMW,

автомобили Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa и ЗАЗ Vida.

Бывшая жена является владелицей:

7 квартир в Киеве, большинство из которых рядом с квартирами нардепа,

за несколько последних лет она стала владельцем недвижимости на сумму более 300 тысяч долларов.

Что известно о делах Дубинского

Служба безопасности и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины Александра Дубинского, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.

По материалам следствия, Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России (известное как ГРУ).

По данным следствия, кроме Дубинского в состав вражеской группы входил экс-нардеп Андрей Деркач, который накануне полномасштабного вторжения РФ сбежал за границу. Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. У него был позывной "Птичка" и сейчас он скрывается от правосудия за границей.

Печерский районный суд Киева в ночь на вторник, 14 ноября, избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы залогу. Нардеп пробудет в СИЗО до 12 января 2024г.

Также 3 ноября Дубинскому сообщили о подозрении по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса (организация незаконной переправки лица через государственную границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц).

Речь идет о выезде мужчины по фамилии Базюк, который, как утверждает следствие, брат гражданской жены Дубинского. Отмечается, что в качестве основания для пересечения государственной границы им были предоставлены документы, внесенные в систему "Шлях", а именно выписка из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде водителей, осуществляющих перевозку для нужд армии.

Разрешение мужчина получил через общественную организацию "Медиаоборона", которую возглавляет бывший помощник Дубинского Дмитрий Оберемчук .