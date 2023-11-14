Агент на 10$ млн: СБУ обезглавливает верхушку сети, которая готовила основу для российского вторжения, - эксперт

Задержание народного депутата Дубинского стало результатом разоблачения Службой сети, которая готовила основу для российского вторжения.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт отмечает, что Дубинским является очередным топ-фигурантом из очередной пророссийской сети, разгромленной СБУ Малыша.

"Шуфрич, Богуслаев, Паша "Мерседес" и многие другие персонажи "кремлевского театра муртадов" уже сидят. Теперь дошла очередь до Буратино - агента на 10 миллионов долларов (именно столько выделили на проект в кремле, по данным следствия). Дубинский входил в сеть" агентов вместе с беглым экс-нардепом Деркачом и экс-прокурором Куликом", - подчеркивает политолог.

"СБУ обезглавливает верхушку сети, которая готовила основу для российского вторжения. Задача Дубинского, Деркача и других заключалась в подрыве взаимоотношений Украины с ключевым партнером – США. Группа отрабатывала месседжи россиян в медиа-поле. Цель – сделать тему Украины максимально токсичной для американской. Очевидно, Вашингтон не должен помогать токсичной стране после полномасштабного вторжения. Агенты Деркач и Буратино миссию провалили", - акцентирует Загородний.

"СБУ стала силой, эффективно нейтрализующей влияние агентов врага. И закрывает тех, о ком "все все знали", но не могли ничего сделать. А теперь подозрения имеют вполне обозримое юридическое измерение",- резюмирует эксперт.

Напомним, что ранее Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны Дубинского, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и действовавшего под позывным "Буратино".