Дубинского отправили в СИЗО на 60 суток

Печерский районный суд Киева в ночь на вторник, 14 ноября, избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы залога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что подозреваемый в государственной измене нардеп пробудет в СИЗО до 12 января 2024 года.

В начале судебного заседания прокурор просил рассматривать избрание меры пресечения Дубинскому в закрытом режиме, поскольку в материалах ходатайства содержится государственная тайна, а также факты, которые могут поставить под угрозу обороноспособность и национальную безопасность Украины.

На проведении открытого заседания настаивал сам Дубинский. Однако судья поддержала позицию прокурора и решила продлить заседание в закрытом режиме.

Затем защита Дубинского заявила об отводе судьи, поскольку не успела ознакомиться с материалами дела. Адвокаты подали ходатайство, чтобы перенести заседание на 14 ноября. Суд его отклонил и предоставил полчаса для ознакомления. Отвода судьи не произошло.

Дубинский свою вину отрицает и считает дело сфабрикованным

Дубинский отметил, что в приведенных аргументах стороны обвинения, по его мнению, нет ни одного факта, свидетельствующего о осуществлении им государственной измены.

По его словам, все обвинения основываются на показах человека, который полтора года назад пошел на сотрудничество со следствием по делу Андрея Деркача, которого тоже подозревают в государственной измене.

Нардеп уточнил, что полтора года назад, когда проводилось всестороннее расследование дела Андрея Деркача, где Дубинский давал показания в качестве свидетеля, никаких претензий и попыток привязать его к действиям преступной организации со стороны следствия не было.

"Через полтора года по указанию, я считаю, Банковой этого человека, уже отбывающего наказание допросили еще раз и в своих показах он говорит, что где-то слышала, что якобы я где-то с кем-то договаривался, что мне передавались какие-то средства. То есть есть предположения, которые не основываются на никаких доказательствах со стороны обвинения", - рассказал Дубинский.

Он считает, что все показания против него сфальсифицированы из-за его критики власти.

Почти в три часа ночи Дубинский в своем телеграмм канале сообщил, что ему избрали меру пресечения содержания под стражей на 60 суток. До 12 января 2024г.

"Новый год в СИЗО", – поиронизировал нардеп.

Что известно о делах Дубинского

Служба безопасности и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины Александра Дубинского, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.

По материалам следствия, Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России (известное как ГРУ).

По данным следствия, кроме Дубинского в состав вражеской группы входил экс-нардеп Андрей Деркач, который накануне полномасштабного вторжения РФ сбежал за границу. Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. У него был позывной "Птичка" и сейчас он скрывается от правосудия за границей.

Также 3 ноября Дубинскому сообщили о подозрении по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса (организация незаконной переправки лица через государственную границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц).

Речь идет о выезде мужчины по фамилии Базюк, который, как утверждает следствие, брат гражданской жены Дубинского. Отмечается, что в качестве основания для пересечения государственной границы им были предоставлены документы, внесенные в систему "Шлях", а именно выписка из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде водителей, осуществляющих перевозку для нужд армии.

Разрешение мужчина получил через общественную организацию "Медиаоборона", которую возглавляет бывший помощник Дубинского Дмитрий Оберемчук .