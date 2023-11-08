Народному депутату Дубинскому вручили протокол об административном правонарушении

По материалам Государственного бюро расследований сотрудники Национального агентства по предотвращению коррупции вручили действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в августе и октябре текущего года народный избранник, реализуя свои полномочия, обратился в Министерство здравоохранения Украины и в ГБР с депутатскими обращениями, в которых поднимались вопросы, представляющие его частный интерес.

В частности, в своих обращениях Дубинский интересовался рассмотрением вопроса выдачи ему разрешения на выезд за границу, что является предметом уголовного дела, где депутат выступает фигурантом.

"Также он пытался давить на следствие, требуя проводить проверки руководства правоохранительных органов, расследующих уголовные производства, в которых депутат выступает как подозреваемый", - отметили в ГБР.

Там добавляют, что полученные от Государственного бюро расследований доказательства стали достаточными для составления НАПК протокола об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

"Своими действиями народный депутат нарушил требования п. 3 ч. 1 ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (не совершать и не принимать решений в условиях реального конфликта интересов), за что ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины о административные правонарушения (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов)", - подчеркнули в ДБР.

Дело Дубинского

3 ноября депутату сообщили о подозрении в части 2 статьи 332 Уголовного кодекса (организация незаконной переправки лица через государственную границу, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

Речь идет о выезде мужчины по фамилии Базюк, который, как утверждает следствие, брат гражданской жены Дубинского. Отмечается, что в качестве основания для пересечения государственной границы им были предоставлены документы, внесенные в систему "Путь", а именно выписка из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде водителей, осуществляющих перевозку для нужд армии.

Разрешение мужчина получил через общественную организацию "Медиаоборона", возглавляемую бывшим помощником Дубинским Дмитрием Оберемчуком (он тоже получил аналогичное подозрение).

Более того, следствие утверждает, что Базюк по указанию Дубинского должен был прибыть в Кишинев, где должен был ожидать дальнейших инструкций по перегону личного элитного авто нардепа с автостоянки кишиновского аэропорта в Вену.

В свою очередь Дубинский, как передает "Интерфакс-Украина", на заседании заявил, что считает это дело сфабрикованным и что Базюк, говорящий, что является братом его жены, на самом деле является провокатором от правоохранительных органов.

"Этот Базюк совершил мошеннические действия по общественной организации "Медиаоборона", потому что заявлял ее руководителю, что является волонтером и ему нужно выехать за границу для того, чтобы забрать гуманитарный груз. Но это все была провокация", - заявил депутат.

Печерский районный суд Киева 6 ноября избрал внефракционному депутату Верховной Рады Александру Дубинскому меру пресечения на два месяца в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Напомним также, что это не первое дело против Дубинского относительно нарушения запрета на выезд мужчин из Украины: еще в начале августа Государственное бюро расследований сообщило депутату о подозрении в служебном подлоге (часть 1 статьи 366 УК), благодаря которому сам Дубинский смог уехать за границу, мотивируя это необходимостью сопровождения отца на лечение. Тогда его отпустили под личное обязательство, но с контролем перемещения через электронный браслет.