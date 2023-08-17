Поліція виконала прохання Дубінського надіти йому на ногу електронний браслет

На позафракційного депутата Верховної Ради Олександра Дубінського, підозрюваного у службовому підробленні, правоохоронці одягнули електронний браслет для відстеження місць його перебування. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, вони підсуєтилися - і ось він, браслет у мене на нозі. Коли мені його одягали, сміялося навіть управління Нацполіції, яке за це відповідає, тому що за такими злочинами - правда, він не доведений і не буде доведене ніколи - ну не вішають електронні браслети. Вони реально для злочинців призначені", - наголосив він.

Дубінський нагадав, що вважає кримінальне переслідування себе помстою з боку президента Володимира Зеленського та керівника його офісу Андрія Єрмака за дачу свідчень Національному антикорупційному бюро про те, що у 2020 році нібито саме вони ініціювали "злив" через Андрія Деркача записів із голосами колишнього президента Петра Порошенка та колишнього віце-президента США, а нині президента цієї країни Джозефа Байдена.

"Цій владі в результаті демократичних виборів... доведеться за все відповісти - і за крадіжки на "Великому будівництві", і за своїх "шісток", яким ти давав доручення кошмарити бізнес і політиків, і за те, що ви розікрали гроші на війні, на Міноборони, на ветеранів і на всьому, на чому, Володимире Олександровичу, твої руки... І ось така сама штука буде на нозі у тебе. до шиї. Можливо, ми, до речі, ще й змінимо закон у новому парламенті, і треба буде носити її ближче до шиї. Так буде, напевно, у вашому з Єрмаком випадку правильніше", - пригрозив депутат.

Нагадаємо, що вранці у четвер Дубінський повідомив, що за тиждень після винесення Печерським районним судом Києва рішення про запобіжний захід щодо нього, який передбачає носіння електронного браслета, ніхто такий браслет йому так і не надів.

Нардеп закликав "швиденько шукати браслет", оскільки припустив, що бездіяльність правоохоронців "може бути проявом чекістської Зе-гидоти", щоб звинуватити його в порушенні умов запобіжного заходу.

У чому підозрюють Дубінського

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань 3 серпня провело в Дубінського обшуки. Приводом для цього став скандал, пов'язаний виїздом нардепа за кордон начебто під приводом супроводу батька на лікування. Як стверджують у бюро, хоч депутат і отримав дозвіл залишити Україну під таким поважним приводом, але і Дубінський, і його батько виїхали за кордон окремо. Більш того, батько згодом повернувся в Україну набагато раніше, ніж сам Дубінський. У ДБР також постало питання, як у цей час нардеп виконував свої обов'язки.

4 серпня Дубінський був у ГБР на допиті, а сам скандал пов'язав з тим, що він, за власним твердженням, дав в якості свідка свідчення НАБУ у справі про державну зраду нардепа Деркача "і участі у цій справі найвищих посадових осіб держави".

Невдовзі бюро провело обшуки й у помічника Дубінського Володимира Колодюка. Нардепа викликали на допит удруге, оскільки, як заявляють правоохоронці, на першому допиті той відмовився відповідати по суті.

8 серпня, за словами депутата, у нього знову пройшли обшуки, а також вже повідомили про підозру у службовому підробленні (частина 1 статті 366 Кримінального кодексу) задля виїзду за кордон. 10 серпня Печерський райсуд обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язав носити електронний браслет до 8 жовтня.

Примітно, що виникнення скандалу з Дубінським співпало в часі з оголошенням НАБУ про завершення розслідування проти згаданого Деркача, якому інкримінують державну зраду за попередньою змовою групи осіб та незаконне збагачення (частина 2 статті 28, частина 1 статті 111 та стаття 368-5 КК).

Зазначимо, що у січні Зеленський позбавив Деркача українського громадянства, через що той автоматично втратив мандат у парламенті. 12 травня за рішенням Зеленського Україна запровадила проти Деркача санкції. При цьому ще з вересня 2020 року він перебував під санкціями США, які трактували його діяльність як втручання у вибори у цій країні.

У січні ж 2021 року США ввели санкції і проти самого Дубінського як соратника Деркача у поширенні через американські ЗМІ та соцмережі "необґрунтованих тверджень про те, що нинішні та колишні офіційні особи США причетні до корупції, відмивання грошей та незаконного політичного впливу в Україні".

Після цього Офіс генерального прокурора України за рішенням Печерського райсуду відкрив справу про можливе ухилення депутатом від сплати податків (частина 1 статті 212 КК) та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (частина 1 статті 209 КК). Розслідування було доручено ДБР. Сам Дубінський був виключений з пропрезидентської парламентської фракції "Слуга народу", а його YouTube-канал був заблокований. Проте до правових наслідків для Дубінського це наразі не призвело.