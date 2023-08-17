Дубінський заявив, що вже тиждень ходить без електронного браслета попри рішення суду: у чому причина

Народний депутат Олександр Дубінський, якому суд 10 серпня обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання із носінням електронного браслета, заявив, що ходить без нього.

Про це він заявив у Telegram.

За словами нардепа, СБУ вже тиждень не може знайти для нього електронний браслет.

"Минув тиждень з моменту рішення Печерського суду, який зобов'язав мене носити електронний браслет... Але вже тиждень СБУ не може виконати Зе-замовлення і знайти мені електронний браслет", - зазначив Дубінський.

Він додав, що його адвокати вважають, що відсутність браслета може стати приводом звинуватити нардепа в порушенні умов запобіжного заходу.

Тому Дубінський заявив про готовність носити браслет та закликав правоохоронців швиденько надати його.

Справа Дубінського: у чому суть

Нагадаємо, 3 серпня ДБР провело у Олександра Дубінського обшуки. Приводом для цього став останній скандал, пов’язаний з особою нардепа – Дубінський виїхав за кордон нібито під приводом супроводу батька на лікування. Як стверджують в бюро, хоч нардеп отримав дозвіл залишити Україну під таким поважним приводом, але і Дубінський, і його батько виїхали за кордон окремо. Більш того, батько потім повернувся до України набагато раніше, ніж сам Дубінський. При цьому у ДБР виникло запитання, як у цей час нардеп виконував свої обов'язки.

4 серпня Дубінський був у ДБР на допиті, а сам скандал назвав політичним переслідуванням. А ще за день бюро провело обшуки у його помічника Володимира Колодюка. Нардепа викликали на допит вдруге, оскільки, як заявляють правоохоронці, на першому допиті той відмовився відповідати по суті.

Дубінський зі свого боку заявляє про політичні переслідування та позиціонує себе опозиціонером, хоча сам входив до владної фракції "Слуги народу", зі складу якої його виключили ще на початку 2021 року ("за" – 198 депутатів).

Тоді причиною такого рішення стало те, що Держдеп США у січні 2021-го запровадив санкції проти Дубінського як соратника екснардепа Андрія Деркача у поширенні через американські ЗМІ та соцмережі "необґрунтованих тверджень про те, що нинішні та колишні офіційні особи США причетні до корупції, відмивання грошей та незаконного політичного впливу в Україні".

Після цього Офіс генерального прокурора України за рішенням Печерського районного суду Києва був зобов'язаний відкрити справу про можливе ухилення депутатом від сплати податків (частина 1 статті 212 КК) та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом (частина 1 статті 209 КК). Розслідування було доручено ДБР.

10 серпня Печерський райсуд Києва обрав народному депутатові Олександру Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і зобов'язав носити електронний браслет до 8 жовтня.