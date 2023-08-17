Дубинский заявил, что уже неделю ходит без электронного браслета, несмотря на решение суда: в чем причина

Народный депутат Александр Дубинский, которому суд 10 августа избрал меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета, заявил, что ходит без него.

Об этом он заявил в Telegram .

По словам нардепа, СБУ уже неделю не может найти для него электронный браслет.

"Прошла неделя с момента решения Печерского суда, который обязал меня носить электронный браслет... Но уже неделю СБУ не может выполнить Зе-заказ и найти мне электронный браслет", - отметил Дубинский.

Он добавил, что его адвокаты считают, что отсутствие браслета может стать поводом обвинить нардепа в нарушении условий меры пресечения.

Поэтому Дубинский заявил о готовности носить браслет и призвал стражей порядка быстро предоставить его.

Дело Дубинского: в чем суть

Напомним, 3 августа ГБР провело у Александра Дубинского обыски. Поводом для этого стал последний скандал, связанный с личностью нардепа – Дубинский уехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение. Как утверждают в бюро, хоть нардеп получил разрешение оставить Украину под таким уважительным поводом, но и Дубинский, и его отец уехали за границу отдельно. Более того, отец потом вернулся в Украину гораздо раньше, чем сам Дубинский. При этом у ГБР возник вопрос, как в это время нардеп исполнял свои обязанности.

4 августа Дубинский был в ГБР на допросе, а сам скандал назвал политическим преследованием. А еще через день бюро провело обыски у его помощника Владимира Колодюка. Нардепа вызвали на допрос во второй раз, поскольку, как заявляют правоохранители, на первом допросе тот отказался отвечать по существу.

Дубинский со своей стороны заявляет о политических преследованиях и позиционирует себя оппозиционером, хотя сам входил во властную фракцию "Слуги народа", из состава которой его исключили еще в начале 2021 года ("за" – 198 депутатов).

Тогда причиной такого решения стало то, что Госдеп США в январе 2021-го ввел санкции против Дубинского как соратника экс-нардепа Андрея Деркача в распространении через американские СМИ и соцсети "необоснованных утверждений о том, что нынешние и бывшие официальные лица США причастны к коррупции, отмыванию денег и незаконному политическому влиянию в Украине".

После этого Офис генерального прокурора Украины по решению Печерского районного суда Киева обязан был открыть дело о возможном уклонении депутатом от уплаты налогов (часть 1 статьи 212 УК) и легализацию имущества, полученного преступным путем (часть 1 статьи 209 УК). Расследование было поручено ГБР .

10 августа Печерский райсуд Киева избрал народному депутату Александру Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства и обязал носить электронный браслет до 8 октября.