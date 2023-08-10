Партнер Дубинского по словацкому бизнесу открывал совместный бизнес с россиянами, – СМИ

Партнер народного депутата Александра Дубинского по бизнесу в Словакии Владимир Лукач является соучредителем двух бизнесов с российскими бенефициарами.

Такие выводы можно сделать из данных бизнес-реестров в Словакии, пишет "Апостроф".

Так, компания DubPro, зарегистрированная в Братиславе в 2019, имеет среди основателей Дубинского, его бывшую жену Лесю Цыбко и жителя села Баранинцы Закарпатской области Владимира Лукача. Компания была ликвидирована 4 сентября 2022 года.

Кроме DubPro, Лукач считается соучредителем еще двух словацких компаний: Avocado point и ALMET, имеющих российских совладельцев — Ольга Дубодел и Алексей Позняк (Москва) и Владимир Микин и Сирена Гараева (Альметьевск, Татарстан).

Сам же Дубинский, по данным мониторинга Движения "Честно", удалял 10 сообщений с упоминанием канала "Резидент", 3 поста со ссылкой на "Легитимный" и еще 5 с тегами обоих каналов, которые СБУ связывает со спецслужбами РФ. Один только "Резидент" упоминал Дубинского более 180 раз.

3 августа работники ДБР совместно с СБУ проводили обыски у Дубинского, который во время войны уехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение. 9 августа 2023 года генпрокурор сообщил ему о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу. Подозрение Дубинский назвал "политическим заказом". Следствие установило, что отец нардепа выехал на лечение самостоятельно — днем раньше сына. А вернулся в Украину – на 16 дней раньше.

Нардеп Дубинский был за границей месяц — с 27 июня по 27 июля 2023 года. За это время депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В Испании нардеп останавливался в отелях Mediterraneo (Кастельдефельс) и Vincci Bit (Барселона). Отели имеют собственные бассейны и известные великолепные виды.