Партнер Дубінського по словацькому бізнесу відкривав спільний бізнес з росіянами, – ЗМІ

Партнер народного депутата Олександра Дубінського по бізнесу в Словаччині Володимир Лукач є співзасновником двох бізнесів із російськими бенефіціарами.

Такі висновки можна зробити із даних бізнес реєстрів у Словаччині, пише "Апостроф".

Так, компанія DubPro, яка була зареєстрована в Братиславі у 2019, має серед засновників Дубінського, його колишню дружину Лесю Цибко та мешканця села Баранинці Закарпатської області Володимира Лукача. Компанія була ліквідована 4 вересня 2022.

Окрім DubPro, Лукач значиться співзасновником ще 2 словацьких компаній: Avocado point і ALMET, що мають російських співвласників — Ольга Дубодел і Олексій Позняк (Москва) та Володимир Мікін і Сірена Гараєва (Альметьєвськ, Татарстан).

Сам же Дубінський, за даними моніторингу Руху "Чесно", видаляв 10 дописів зі згадкою каналу "Резидент", 3 пости з посиланням на "Легитимный" та ще 5 з тегами обох каналів, які СБУ пов’язує з спецслужбами РФ. Один лише "Резидент" згадував Дубінського понад 180 разів.

3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування. 9 серпня 2023 генпрокурор повідомив йому про підозру у службовому підробленні для виїзду за кордон. Підозру Дубінський назвав "політичним замовленням". Слідство встановило, що батько нардепа виїхав на лікування самостійно — на день раніше за сина. А повернувся до України — на 16 днів раніше.

Нардеп Дубінський був за кордоном місяць — з 27 червня до 27 липня 2023. За цей час депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. В Іспанії нардеп зупинявся у готелях Mediterraneo (Кастельдефельс) та Vincci Bit (Барселона). Готелі мають власні басейни та відомі чудовими краєвидами.