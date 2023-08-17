Полиция выполнила просьбу Дубинского надеть ему на ногу электронный браслет

На внефракционного депутата Верховной Рады Александра Дубинского, подозреваемого в служебном подлоге, правоохоранители надели электронный браслет для отслеживания мест его пребывания. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, они подсуетились - и вот он, браслет у меня на ноге. Когда мне его надевали, смеялось даже управление Нацполиции, которое за это отвечает, потому что по таким преступлениям - правда, оно не доказано и не будет доказано никогда - ну не вешают электронные браслеты. Они реально для преступников предназначены", - подчеркнул он.

Дубинский напомнил, что считает уголовное преследование себя местью со стороны президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака за дачу показаний Национальному антикоррупционному бюро о том, что в 2020 году якобы именно они инициировали "слив" через Андрея Деркача записей с голосами бывшего президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США, а ныне президента этой страны Джозефа Байдена.

"Этой власти в результате демократических выборов... придется за все ответить - и за кражи на "Большой стройке", и за своих "шестерок", которым ты давал поручение кошмарить бизнес и политиков, и за то, что вы разворовали деньги на войне, на Минобороны, на ветеранов и на все, на чем, Владимир Александрович, твои руки. И вот такая же штука будет на ноге у тебя. Возможно, мы, кстати, еще и поменяем закон в новом парламенте, и нужно будет носить ее поближе к шее. Так будет, наверное, в вашем случае с Ермаком правильнее", - пригрозил депутат.

Напомним, что утром в четверг Дубинский сообщил, что за неделю после вынесения Печерским районным судом Киева решения о мере пресечения в отношении него, предусматривающей ношение электронного браслета, никто такой браслет так ему и не надел.

Нардеп призвал "быстренько искать браслет", поскольку предположил, что бездействие правоохранителей "может быть проявлением чекистской Зе-мерзости", чтобы обвинить его в нарушении условий меры пресечения.

В чем подозревают Дубинского

Напомним, что Государственное бюро расследований 3 августа провело у Дубинского обыски. Поводом для этого стал скандал, связанный выездом нардепа за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение. Как утверждают в бюро, хоть депутат и получил разрешение покинуть Украину под таким уважительным поводом, но и Дубинский, и его отец выехали за границу раздельно. Более того, отец потом вернулся в Украину гораздо раньше, чем сам Дубинский. У ГБР также возник вопрос, как в это время нардеп исполнял свои обязанности.

4 августа Дубинский был в ГБР на допросе, а сам скандал связал с тем, что он, по собственному утверждению, дал в качестве свидетеля показания НАБУ по делу о государственной измене нардепа Деркача "и участия в этом деле высших должностных лиц государства".

Вскоре бюро провело обыски и у помощника Дубинского Владимира Колодюка. Нардепа вызвали на допрос во второй раз, поскольку, как заявляют правоохранители, на первом допросе тот отказался отвечать по существу.

8 августа, по словам депутата, у него снова прошли обыски, а также ему сообщили о подозрении в служебном подлоге (часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса) для выезда за границу. 10 августа Печерский райсуд избрал Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства и обязал носить электронный браслет до 8 октября.

Примечательно, что возникновение скандала с Дубинским совпало с объявлением НАБУ о завершении расследования против упомянутого Деркача, которому инкриминируют государственную измену по предварительному сговору группы лиц и незаконное обогащение (часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 111 и статью 368-5 УК).

Отметим, что в январе Зеленский лишил Деркача украинского гражданства, из-за чего тот автоматически потерял мандат в парламенте. 12 мая по решению Зеленского Украина ввела против Деркача санкции. При этом еще с сентября 2020 года он находился под санкциями США, которые трактовали его деятельность как вмешательство в выборы в этой стране.

В январе 2021 года США ввели санкции и против самого Дубинского как соратника Деркача в распространении через американские СМИ и соцсети "необоснованных утверждений о том, что нынешние и бывшие официальные лица США причастны к коррупции, отмыванию денег и незаконному политическому влиянию в Украине".

После этого Офис генерального прокурора Украины по решению Печерского райсуда открыл дело о возможном уклонении депутатом от уплаты налогов (часть 1 статьи 212 УК) и легализацию имущества, полученного преступным путем (часть 1 статьи 209 УК). Расследование было поручено ГБР. Сам Дубинский был исключен из пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа", а его YouTube-канал был заблокирован. Тем не менее, к правовым последствиям для Дубинского это пока не привело.