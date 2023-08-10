Дубинскому избрали меру пресечения

10 августа Печерский райсуд Киева избрал народному депутату Александру Дубинскому, которого подозревают в служебном подлоге документов для выезда за границу, мера пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает "Суспільне".

Суд постановил, что Дубинский должен носить электронный браслет и по требованию прибывать на допрос к следователю. Также он должен сдать загранпаспорт. Отлучаться за пределы Киевской области без разрешения следственного прокурора или суда также запрещено.

В начале заседания адвокат, представляющий интересы народного депутата, обратился с просьбой отложить заседание. Его аргументом было то, что в этот момент в Верховной Раде продолжается пленарное заседание, а в зале суда присутствуют еще трое депутатов. Кроме того, Дубинский также подал ходатайство о перенесении рассмотрения вопроса о мере пресечения.

Однако судья отклонил эту просьбу.

Дело Дубинского: в чем его обвиняют

Вчера внефракционному депутату Верховной Рады Александру Дубинскому сообщили о подозрении в служебном подлоге документов для выезда за границу. 8 августа в его офисе проводились обыски.

3 августа ДБР провело у Александра Дубинского обыски. Поводом для этого стал последний скандал, связанный с лицом нардепа – Дубинский уехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение, но отец вернулся в Украину гораздо раньше, чем сам Дубинский. При этом у ДБР возник вопрос, как в это время нардеп выполнял свои обязанности.

4 августа Дубинский был в ДБР на допросе, а сам скандал назвал политическим преследованием. А еще через день бюро провело обыски у его помощника Владимира Колодюка.

7 августа нардепа вызвали на допрос во второй раз, поскольку, как заявляют правоохранители, на первом допросе тот отказался отвечать по существу.