Народному депутату Дубінському вручили протокол про адміністративне правопорушення

За матеріалами Державного бюро розслідувань працівники Національного агентства з питань запобігання корупції вручили чинному народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що у серпні та жовтні поточного року народний обранець, реалізуючи свої повноваження, звернувся до Міністерства охорони здоров’я України та до ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.

Зокрема, у своїх зверненнях Дубінський цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом.

"Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний", - зазначили в ДБР.

Там додають, що отримані від Державного бюро розслідувань докази стали достатніми для складання НАЗК протоколу про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

"Своїми діями народний депутат порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів)", - підкреслили в ДБР.

Справа Дубінського

3 листопада депутату повідомили про підозру в за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу (організація незаконного переправлення особи через державний кордон, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Йдеться про виїзд чоловіка на прізвище Базюк, який, як стверджує слідство, є братом цивільної дружини Дубінського. Зазначається, що в якості підстави для перетину державного кордону ним були надані документи, внесені в систему "Шлях", а саме витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд водіїв, що здійснюють перевезення для потреб армії.

Дозвіл чоловік отримав через громадську організацію "Медіаоборона", яку очолює колишній помічник Дубінського Дмитро Оберемчук (він теж отримав аналогічну підозру, а 4 листопада був теж відправлений під домашній арешт) і яка клопотала про нього перед Вишгородською районною військовою адміністрацією.

Більш того, слідство стверджує, що Базюк за вказівкою Дубінського мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто нардепа з автостоянки кишинівського аеропорту до Відня.

У свою чергу Дубінський, як передає "Інтерфакс-Україна", на засіданні в понеділок заявив, що вважає цю справу сфабрикованою і що Базюк, який каже, що є братом його ексдружини, насправді є провокатором від правоохоронних органів.

"Цей Базюк вчинив шахрайські дії щодо громадської організації "Медіаоборона", тому що заявляв її керівнику, що є волонтером і йому потрібно виїхати за кордон для того, щоб забрати гуманітарний вантаж. Але це все була провокація", - заявив депутат.

Печерський районний суд Києва 6 листопада обрав позафракційному депутату Верховної Ради Олександру Дубінському запобіжний захід на два місяці у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Нагадаємо також, що це не перша справа проти Дубінського, що стосується порушення заборони на виїзд чоловіків з України: ще на початку серпня Державне бюро розслідувань повідомило депутату про підозру в службовому підробленні (частина 1 статті 366 КК), завдяки якому сам Дубінський зміг виїхати закордон, мотивуючи це необхідністю супроводу батька на лікування. Тоді його відпустили під особисте зобов'язання, але з контролем переміщення через електронний браслет.