Дубінського відправили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва 6 листопада обрав позафракційному депутату Верховної Ради Олександру Дубінському запобіжний захід на два місяці у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Як передає "Суспільне", прокурор у справі про організацію виїзду за кордон брата дружини Дубінського попросив для підозрюваного цілодобовий домашній арешт, обґрунтовуючи його необхідність тим, що нардеп під час слідства може виїхати за кордон, оскільки не підлягає мобілізації, а також може впливати на свідків.

Сам Дубінський припустив, що справа проти нього є спробом припинити його критику Офісу президента в умовах війни, оскільки у своїх соцмережах нардеп часто висловлювався щодо розкрадання державного бюджету. Суд зрештою не став забороняти ведення нардепу соцмереж, задовольнивши клопотання частково.

"Це абсолютно безглузде повідомлення про підозру, в якій переплутані дати, прізвища, покази свідків, й основною метою було позбавити мене можливості користуватися соцмережами, отже, критикувати Зеленського і Єрмака", - вважає нардеп.

Він додав, що через домашній арешт не зможе виконувати свою діяльність як депутат парламенту. Також повідомляється, що на це рішення захист Дубінського подаватиме апеляцію.

В чому підозрюють Дубінського

3 листопада депутату повідомили про підозру в за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу (організація незаконного переправлення особи через державний кордон, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Йдеться про виїзд чоловіка на прізвище Базюк, який, як стверджує слідство, є братом цивільної дружини Дубінського. Зазначається, що в якості підстави для перетину державного кордону ним були надані документи, внесені в систему "Шлях", а саме витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд водіїв, що здійснюють перевезення для потреб армії.

Дозвіл чоловік отримав через громадську організацію "Медіаоборона", яку очолює колишній помічник Дубінського Дмитро Оберемчук (він теж отримав аналогічну підозру, а 4 листопада був теж відправлений під домашній арешт) і яка клопотала про нього перед Вишгородською районною військовою адміністрацією.

Більш того, слідство стверджує, що Базюк за вказівкою Дубінського мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто нардепа з автостоянки кишинівського аеропорту до Відня.

У свою чергу Дубінський, як передає "Інтерфакс-Україна", на засіданні в понеділок заявив, що вважає цю справу сфабрикованою і що Базюк, який каже, що є братом його ексдружини, насправді є провокатором від правоохоронних органів.

"Цей Базюк вчинив шахрайські дії щодо громадської організації "Медіаоборона", тому що заявляв її керівнику, що є волонтером і йому потрібно виїхати за кордон для того, щоб забрати гуманітарний вантаж. Але це все була провокація", - заявив депутат.

Нагадаємо також, що це не перша справа проти Дубінського, що стосується порушення заборони на виїзд чоловіків з України: ще на початку серпня Державне бюро розслідувань повідомило депутату про підозру в службовому підробленні (частина 1 статті 366 КК), завдяки якому сам Дубінський зміг виїхати закордон, мотивуючи це необхідністю супроводу батька на лікування. Тоді його відпустили під особисте зобов'язання, але з контролем переміщення через електронний браслет.