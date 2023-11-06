Дубинского отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева 6 ноября избрал внефракционному депутату Верховной Рады Александру Дубинскому меру пресечения на два месяца в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Как передает "Суспільне", прокурор по делу об организации выезда за границу брата жены Дубинского просил для подозреваемого круглосуточный домашний арест, обосновывая его необходимость тем, что нардеп во время следствия может выехать за границу, поскольку не подлежит мобилизации, а также может влиять на свидетелей.

Сам Дубинский предположил, что дело против него попытается пресечь его критику Офиса президента в условиях войны, поскольку в своих соцсетях нардеп часто высказывался по поводу хищений госбюджета. Суд в итоге не стал запрещать ведение нардепом соцсетей, удовлетворив ходатайство частично.

"Это совершенно бессмысленное сообщение о подозрении, в котором перепутаны даты, фамилии, свидетельские показания, и основной целью было лишить меня возможности пользоваться соцсетями, следовательно, критиковать Зеленского и Ермака", - считает нардеп.

Он добавил, что из-за домашнего ареста не сможет вести свою деятельность как депутат парламента. Также сообщается, что на это решение защита Дубинского будет подавать апелляцию.

В чем подозревают Дубинского

3 ноября депутату сообщили о подозрении по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса (организация незаконной переправки лица через государственную границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц).

Речь идет о выезде мужчины по фамилии Базюк, который, как утверждает следствие, является братом гражданской жены Дубинского. Отмечается, что в качестве основания для пересечения государственной границы им были предоставлены документы, внесенные в систему "Шлях", а именно выписка из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ и других формирований.

Разрешение мужчина получил через общественную организацию "Медиаоборона", возглавляемую бывшим помощником Дубинским Дмитрием Оберемчуком (он также получил аналогичное подозрение, а 4 ноября был тоже отправлен под домашний арест) и которая ходатайствовала о нем перед Вышгородской районной военной администрацией.

Более того, следствие утверждает, что Базюк по указанию Дубинского должен был прибыть в Кишинев, где ожидать дальнейших инструкций по перегону личного элитного авто нардепа с автостоянки кишиневского аэропорта в Вену.

В свою очередь Дубинский, как передает "Интерфакс-Украина", на заседании в понедельник заявил, что считает это дело сфабрикованным и что Базюк, говорящий, что является братом его экс-жены, на самом деле является провокатором от правоохранительных органов.

"Этот Базюк совершил мошеннические действия в отношении общественной организации "Медиаоборона", поскольку заявлял ее руководителю, что является волонтером и ему нужно выехать за границу для того, чтобы забрать гуманитарный груз. Но это все была провокация", - заявил депутат.

Напомним также, что это не первое дело против Дубинского, касающееся нарушения запрета на выезд мужчин из Украины: еще в начале августа Государственное бюро расследований сообщило депутату о подозрении в служебном подлоге (часть 1 статьи 366 УК), благодаря которому сам Дубинский смог выехать за границу, мотивируя это необходимостью сопровождения отца для лечения. Тогда он был отпущен под личное обязательство, но с контролем перемещения через электронный браслет.