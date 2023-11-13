Мав позивний "Буратіно". Нардеп Дубінський отримав підозру у держзраді: деталі справи (ВІДЕО)

Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата України Олександра Дубінського, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства, Дубінський мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (відоме як ГРУ).

"Основне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки РФ", - зауважили в СБУ.

За наявними даними, фінансування мережі сягало понад 10 млн американських доларів.

"У межах досудового розслідування задокументовано, що фігурант поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави. Один з прикладів дезінформаційної роботи – розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році", - підкреслили в СБУ.

Там додають, що для "розгону" проросійських наративів Дубінський брав участь у відповідних пресконференціях.

"Встановлено, що злочинна організація була створена заступником начальника російського ГРУ Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в столиці України. Операційним керівництвом ворожої групи з території РФ займався його заступник – Олексій Савін", - зауважили в СБУ.

За даними слідства, крім Дубінського до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік за кордон.

Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний "Птичка" і наразі переховується від правосуддя за кордоном. Під час проведення інформаційних диверсій проти нашої держави Кулик публічно займався псевдоправовим "обґрунтуванням" фейків на користь Кремля.

Підривну діяльність злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник ГРУ часів СРСР Ігор Колєсніков, який за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду.

Наразі, на підставі зібраних доказів, генеральний прокурор України повідомив учаснику злочинної організації – народному депутату – про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Підозра за цими ж статтями повідомлена співробітникам російського ГРУ Алєксєєву та Савіну, які створили злочинну організацію і займалися підбурюванням до державної зради, а також агентам РФ: екснардепу Деркачу та експрокурору Кулику.

"Вирішується питання про обрання чинному народному депутату запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років з конфіскацією майна", - констатували в СБУ.

У відомстві не називають прізвища народного обранця, але з фото, які публікує СБУ, стає зрозумілим, що мова йде про позафракційного народного депутата Олександра Дубінського. Крім того, як повідомлялося раніше, правоохоронці провели 13 листопада у нього обшуки.

Зауважимо, ДБР також завершило розслідування щодо депутата Верховної Ради Олександра Дубінського, який підозрюється у службовому підробленні задля виїзду за кордон,

3 листопада депутату повідомили про підозру за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу (організація незаконного переправлення особи через державний кордон, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).