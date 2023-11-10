ДБР завершило розслідування справи про виїзд Дубінського за кордон

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо депутата Верховної Ради Олександра Дубінського, який підозрюється у службовому підробленні задля виїзду за кордон, йдеться у повідомленні відомства. Після ознайомлення фігуранта з матеріалами справа буде направлена до суду.

Нагадаємо, що генеральний прокурор Андрій Костін за матеріалами розслідування ДБР повідомив депутату про підозру за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу 8 серпня.

За даними слідства, Дубінський вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставою супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок.

До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець. ДБР отримано інформацію, що під час перебування за кордоном Дубінський встигнув двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та її передмісті.

У цій справі 10 серпня Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язав носити електронний браслет, який на нього одягли лише через декілька днів.

3 листопада генпрокурор повідомив Дубінському про підозру у ще одній справі - про незаконне переправлення через державний кордон чоловіка, що, за даними слідства, є братом співмешканки нардепа.

Також підозру за тією ж статтею отримав колишній помічник Дубінського - голова громадської організації "Медіаоборона", яка клопотала про виїзд згаданої особи, Дмитро Оберемчук. Обидвох фігурантів відправили під домашній арешт.