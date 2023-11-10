ГБР завершило расследование дела о выезде Дубинского за границу

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении депутата Верховной Рады Александра Дубинского, подозреваемого в служебном подлоге для выезда за границу, говорится в сообщении ведомства. После ознакомления фигуранта с материалами дело будет направлено в суд.

Напомним, что генеральный прокурор Андрей Костин по материалам расследования ГБР сообщил депутату о подозрении по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса 8 августа.

По данным следствия, Дубинский внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых выехал за границу. В обращении по поводу разрешения на выезд он указал основанием сопровождение отца на лечение, однако на самом деле уехал на отдых.

К тому же депутат и отец выехали за границу отдельно, а отец вообще вернулся в Украину гораздо раньше народного избранника. ГБР получило информацию, что во время пребывания за границей Дубинский успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании подозреваемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде.

По этому делу 10 августа Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства и обязал носить электронный браслет, который на него надели спустя несколько дней.

3 ноября генпрокурор сообщил Дубинскому о подозрении по еще одному делу - о незаконной переправке через государственную границу мужчины, которым, по данным следствия, является братом сожительницы нардепа.

Также подозрение по той же статье получил бывший помощник Дубинского - глава общественной организации "Медиаоборона", ходатайствовавшей о выезде упомянутого лица, Дмитрий Оберемчук. Обоих фигурантов отправили под домашний арест.