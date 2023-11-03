Дубинский получил подозрение в организации переправки за границу человека (ФОТО)

Генеральный прокурор Андрей Костин по материалам расследования Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины сообщил внефракционному депутату Верховной Рады Александру Дубинскому о подозрении в организации незаконного пересечения границы другим человеком.

Об этом говорится в сообщениях ГБР и СБУ. Кроме Дубинского, подозрение получил его бывший помощник и бывший депутат Киевского областного совета 8-го созыва, ныне работающий директором подконтрольной депутату общественной организации "Медиаоборона".

По имеющейся у следствия информации, нардеп в сговоре с другими людьми организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Отмечается, что родственник сожительницы народного избранника пытался выехать с территории Украины в Молдову на автомобиле через один из пропускных пунктов.

В качестве основания для пересечения государственной границы им были предоставлены документы, внесенные в систему "Шлях", а именно выписка из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ и других формирований.

Это разрешение он получил по заказу Вышгородской районной военной администрации на основании ходатайства "Медиаобороны". Сам мужчина, как указывают правоохранители, позже засвидетельствовал, что не осведомлен о деятельности этой организации.

"Несмотря на то, что "родственник" народного избранника не имел никакого отношения к занятию гуманитарной деятельностью, это не помешало ему выехать за границу и не вернуться", - отмечают в ДБР.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Также выяснилось, что в действительности "волонтер" по указанию Дубинского должен был прибыть в Кишинев, где должен был ожидать дальнейших инструкций относительно перегона личного элитного авто нардепа с автостоянки кишиневского аэропорта в Вену.

Обоим фигурантам инкриминируют часть 2 статьи 332 Уголовного кодекса (организация незаконной переправки лица через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

В ходе обысков у них правоохранители изъяли флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами; а также печати, письма, договоры и другие документы, которые использовались для внесения недостоверных сведений в систему "Шлях".

Предыдущее подозрение Дубинскому из-за выезда за границу

Напомним, что ГБР еще 3 августа провело у Дубинского обыск из-за скандала, связанного с выездом нардепа за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

Как отмечали в бюро, хотя депутат и получил разрешение покинуть Украину под таким уважительным поводом, но Дубинский и его отец выехали за границу отдельно. Более того, отец впоследствии вернулся в Украину гораздо раньше, чем сам Дубинский. У ГБР также возник вопрос, каким образом в это время нардеп исполнял свои обязанности.

4 августа Дубинский был в ГБР на допросе, а сам скандал связал с тем, что он, по собственному утверждению, дал в качестве свидетеля показания НАБУ по делу о государственной измене бывшего уже нардепа Андрея Деркача "и участии в этом деле высших должностных лиц государства".

Примечательно, что возникновение скандала с Дубинским совпало с объявлением НАБУ о завершении расследования против Деркача, которому инкриминируют, кроме госизмены по предварительному сговору группы лиц, еще и незаконное обогащение (часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 111 и статья 368-5 УК ).

Вскоре бюро провело обыски и у помощника Дубинского Владимира Колодюка. Нардепа вызвали на допрос во второй раз, поскольку, как заявляют правоохранители, на первом допросе тот отказался отвечать по существу.

8 августа, по словам депутата, у него снова прошли обыски, а также ему сообщили о подозрении в служебном подлоге (часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса) для выезда за границу. 10 августа Печерский райсуд избрал Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства и обязал носить электронный браслет.