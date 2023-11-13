У него был позывной "Буратино". Нардеп Дубинский получил подозрение в госизмене: детали дела (ВИДЕО)

Служба безопасности и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины Александра Дубинского, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам следствия, Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России (известное как ГРУ).

"Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки РФ", – отметили в СБУ.

По имеющимся данным, финансирование сети достигало более 10 млн американских долларов.

"В рамках досудебного расследования задокументировано, что фигурант распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства. Один из примеров дезинформационной работы - распространение фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году", - подчеркнули в СБУ.

Там добавляют, что для разгона пророссийских нарративов Дубинский участвовал в соответствующих пресс-конференциях.

"Установлено, что преступная организация была создана заместителем начальника российского ГРУ Владимиром Алексеевым как действующая в столице Украины агентурная сеть. Операционным руководством вражеской группы с территории РФ занимался его заместитель - Алексей Савин", - отметили в СБУ.

По данным следствия, кроме Дубинского в состав вражеской группы входил экс-нардеп Андрей Деркач, накануне полномасштабного вторжения РФ сбежавший за границу.

Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. У него был позывной "Птичка" и он сейчас скрывается от правосудия за границей. Во время проведения информационных диверсий против нашего государства Кулик публично занимался псевдоправовым обоснованием фейков в пользу Кремля.

Подрывную деятельность преступной организации в Киеве координировал экс-помощник Деркача, бывший сотрудник ГРУ времен СССР Игорь Колесников, который по материалам СБУ уже осужден и отбывает наказание за государственную измену.

На основании собранных доказательств генеральный прокурор Украины сообщил участнику преступной организации – народному депутату – о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем).

Подозрение по этим же статьям сообщено сотрудникам российского ГРУ Алексею и Савину, которые создали преступную организацию и занимались подстрекательством к государственной измене, а также агентам РФ: экс-нардепу Деркачу и экс-прокурору Кулику.

"Решается вопрос об избрании действующему народному депутату меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет с конфискацией имущества", - констатировали в СБУ.

В ведомстве не называют фамилии народного избранника, но по фото, которые публикует СБУ, становится понятным, что речь идет о внефракционном народном депутате Александре Дубинском. Кроме того, как сообщалось ранее, правоохранители провели 13 ноября у него обыски.

Заметим, ГБР также завершило расследование в отношении депутата Верховной Рады Александра Дубинского, подозреваемого в служебном подлоге для выезда за границу,

3 ноября депутату сообщили о подозрении по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса (организация незаконной переправки лица через государственную границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц).