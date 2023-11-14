Дубінського відправили в СІЗО на 60 діб

Печерський районний суд Києва у ніч на вівторок, 14 листопада, обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави.

Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що нардеп, якого підозрюють у державній зраді, пробуде у СІЗО до 12 січня 2024 року.

На початку судового засідання прокурор просив розглядати обрання запобіжного заходу Дубінському в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку України.

На проведенні відкритого засідання наполягав сам Дубінський. Проте суддя підтримала позицію прокурора і вирішила продовжити засідання в закритому режимі.

Потім захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Адвокати подали клопотання, щоб перенести засідання на 14 листопада. Суд його відхилив і надав пів години для ознайомлення. Відводу судді не відбулося.

Дубинський свою провину заперечує і вважає справу сфабрикованою

Дубінський зауважив, що в наведених аргументах сторони обвинувачення, на його думку, немає жодного факту, який би свідчив про здійснення ним державної зради.

За його словами, усі звинувачення ґрунтуються на показах людини, яка півтора року тому пішла на співпрацю зі слідством у справі Андрія Деркача, якого теж підозрюють у державній зраді.

Нардеп уточнив, що півтора року тому, коли проводилося всебічне розслідування справи Андрія Деркача, де Дубінський давав покази як свідок, жодних претензій і намагань прив’язати його до дій злочинної організації з боку слідства не було.

"Через півтора року за вказівкою, я вважаю, Банкової цю людину, яка вже відбуває покарання допитали ще раз і у своїх показах вона каже, що десь чула, що нібито я десь з кимось домовлявся, що вона чула чи вона вважає, що мені передавались якісь кошти. Тобто є якісь припущення, які не ґрунтуються на жодних доказах з боку обвинувачення", — розповів Дубінський.

Він вважає, що всі покази проти нього сфальшовані через його критику влади.

Майже о третій годині ночі Дубінський у своєму телеграм каналі повідомив, що йому обрали запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб. До 12 січня 2024 року.

"Новий рік у СІЗО", - поіронізував нардеп.

Що відомо про справи Дубінського

Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата України Олександра Дубінського, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

За матеріалами слідства, Дубінський мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (відоме як ГРУ).

За даними слідства, крім Дубінського до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік за кордон. Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний "Птичка" і наразі переховується від правосуддя за кордоном.

Також 3 листопада Дубінському повідомили про підозру за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу (організація незаконного переправлення особи через державний кордон, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Йдеться про виїзд чоловіка на прізвище Базюк, який, як стверджує слідство, є братом цивільної дружини Дубінського. Зазначається, що в якості підстави для перетину державного кордону ним були надані документи, внесені в систему "Шлях", а саме витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд водіїв, що здійснюють перевезення для потреб армії.

Дозвіл чоловік отримав через громадську організацію "Медіаоборона", яку очолює колишній помічник Дубінського Дмитро Оберемчук .