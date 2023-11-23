26 обʼєктів нерухомості та 17 автівок: суд заарештував майно Дубінського, його матері та колишньої дружини

Печерський суд заарештував майно нардепа Олександра Дубинського, його матері та колишньої дружини. Йдеться про понад 20 обʼєктів нерухомості та 17 автівок, серед яких Mercedes-Benz, Porsche, Subaru та Maserati.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на ухвалу, опубліковану в Єдиному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що обмеження накладено в рамках кримінальної справи Державного бюро розслідувань щодо ймовірної легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також ухилення від податків.

"Народний депутат України та його близькі родичі (мати та дружина) протягом кількох останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, 2 будинків та 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 млн доларів", – йдеться у матеріалах суду.

При цьому офіційні доходи нардепа та його родини не могли б дозволити їм придбати вказане майно.

Справу відкрили на підставі заяви виконавчої директорки "Центр протидії корупції".

У заяві ЦПК йдеться, що народний депутат України має:

2 квартири вартістю 100 тисяч у пентхаусі 5-зіркового Fairmont Grand Hotel на Подолі в Києві,

6 земельних ділянок у селі Хотів у Київській області, на двох із яких зведено маєток,

земельну ділянку з будинком у Солом`янському районі Києва,

квартиру в елітному житловому комплексі "Французький квартал" у Печерському районі Києва,

квартиру на масиві Теремки міста Києва,

станом на листопад 2019 року йому належало 7 автомобілів, серед яких Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda та Subaru.

Мати Дубинського за останні п'ять років стала власницею 19 об'єктів нерухомості загальною вартістю близько 1 млн дол. Пенсіонерка має:

19 об`єктів нерухомості загальною вартістю близько 1 млн доларів,

2 автомобілі Mercedes-Benz,

2 автомобілі BMW,

автомобілі Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa та ЗАЗ Vida.

Колишня дружина є власницею:

7 квартир у Києві, більшість з яких поруч з квартирами нардепа,

за декілька останніх років вона стала власником нерухомості на суму понад 300 тисяч доларів.

Що відомо про справи Дубінського

Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата України Олександра Дубінського, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

За матеріалами слідства, Дубінський мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (відоме як ГРУ).

За даними слідства, крім Дубінського до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік за кордон. Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний "Птичка" і наразі переховується від правосуддя за кордоном.

Печерський районний суд Києва у ніч на вівторок, 14 листопада, обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави. Нардеп пробуде у СІЗО до 12 січня 2024 року.

Також 3 листопада Дубінському повідомили про підозру за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу (організація незаконного переправлення особи через державний кордон, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Йдеться про виїзд чоловіка на прізвище Базюк, який, як стверджує слідство, є братом цивільної дружини Дубінського. Зазначається, що в якості підстави для перетину державного кордону ним були надані документи, внесені в систему "Шлях", а саме витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд водіїв, що здійснюють перевезення для потреб армії.

Дозвіл чоловік отримав через громадську організацію "Медіаоборона", яку очолює колишній помічник Дубінського Дмитро Оберемчук .