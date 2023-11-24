Хабар у криптовалюті: нардепа Одарченка виключили з партії "Слуга Народу"

Народного депутата Андрія Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Найєма, на засіданні дисциплінарної комісії виключили з політичної партії "Слуга Народу".

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Про це повідомила голова партії Олена Шуляк.

"23 листопада на засіданні дисциплінарної комісії політичної партії "Слуга Народу" всіма членами було одноголосно прийнято рішення щодо виключення з членів партії Андрія Одарченка", - зауважила Шуляк.

У пресслужбі партії "Слуга народу"повідомили Радіо Свобода, що це стандартна процедура, яку вони застосовують у подібних випадках.

"Остаточне рішення щодо нього буде прийнято за результатами слідства. Але ще раз хочемо наголосити, що, як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами", – заявили у пресслужбі.

Одарченко запропонував Найєму хабар у криптовалюті

Нагадаємо, НАБУ і САП 21 листопада викрили нардепів Андрія Одарченка від фракції "Слуга народу" та Сергія Лабазюка від групи "За майбутнє" на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

За інформацією слідства, Одарченко, який є членом комітету з антикорупційної політики запропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin на суму, що відповідає 50 тис. дол.

Він просив посприяти йому в отриманні фінансування з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ для ремонту підконтрольного йому об'єкта інфраструктури. Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.

22 листопада Вищий антикорупційний суд на два місяці заарештував Одарченка. Нардеп може вийти на волю під заставу в 15 млн грн.