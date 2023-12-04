НАБУ завершило розслідування справи про хабар нардепу від "Слуги народу" Гуньку

Національне антикорупційне бюро 1 грудня завершило розслідування кримінального провадження щодо депутата Верховної Ради Анатолія Гунька, що на момент заявленого злочину був членом фракції "Слуга народу", а також його спільника, яких викрили на одержанні хабаря за надання приватному підприємству в оренду державних земель.

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У чому звинувачують Гунька

За даними слідства, депутат, що очолює тимчасову слідчу комісію парламенту з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, сам же й запропонував підприємцю отримати під обробку землю, що знаходиться у сфері управління НААН.

Свої "послуги" він оцінив у розрахунку 130 доларів за гектар землі. В результаті досягнутих домовленостей за надання для обробки ріллі площею 1700 га одного з держпідприємств сума переданого хабаря повинна була становила 221 тисячі доларів, а зазначені 85 тисяч мали стати "авансом" і бути передані до початку обробітку земель.

Правоохоронці викрили депутата безпосередньо під час отримання в кабінеті пакету з грошима, про що було повідомлено 8 серпня. НАБУ також опублікувало відеозаписи розмов із Гуньком, що свідчили про його причетність до схеми.

Йому було повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу (отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

9 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Гуньку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю виходу під заставу в 30 мільйонів гривень, доручивши заарештувати його у залі суду. Наступного дня депутата виключили з фракції СН.

Перед спливом терміну арешту ВАКС продовжив його, однак зменшив заставу до 10 мільйонів гривень. Втім, як згодом виявилося, вже незабаром, 18 жовтня, Гунько цю заставу вніс, завдяки чому вийшов на свободу. 7 листопада повідомлялося, що він знову відвідує засідання парламенту.

Хто такий Анатолій Гунько

Нагадаємо, що Гунька було обрано на довиборах депутата Ради від округу №206 в Чернігівській області, які були проведені одночасно з місцевими виборами 2020 року. Обраного ж спочатку нардепа від цього округу Валерія Давиденка було знайдено застреленим у травні 2020 року.

Гунько на цих виборах обійшов не тільки вдову Давиденка Людмилу, а й лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який традиційно мав найбільшу підтримку саме на Чернігівщині. Натомість на чергових виборах 2019 року Гунько безуспішно балотувався від іншого округу в цій же області (№209) і від іншої партії ("Батьківщини"), а на минулих місцевих виборах 2015 року безуспішно балотувався до Київської обласної ради від партії "Наш край".

В 2016 році Гунько, що мешкає в Броварах, став фігурантом справи щодо приватизації земельних ділянок радіопередавального центру в цьому місті, який було віддано під знесення та подальшу житлову забудову. Слідство розглядало його як організатора злочинної групи, яка незаконно привласнила 115 га землі вартістю майже 120 мільйонів гривень, знищивши стратегічне обладнання на ній.

20 березня 2019 року справу проти Гунька та інших підозрюваних було закрито у зв'язку з не встановленням достатніх доказів для доведення їхньої вини та вичерпанням можливості їх отримати. У червні 2020 року він ініціював судовий процес про стягнення моральної шкоди за незаконне, на його думку, кримінальне переслідування.

В грудні того ж року Печерський районний суд Києва присудив Гуньку, що вже став на той момент нардепом, компенсацію в 2 мільйона гривень моральної шкоди за поширення поліцією "негативної інформації" про нього.

Зазначимо також, що у серпні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративний протокол на Гунька, оскільки він 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення в Україну, отримав від свого помічника у подарунок годинник марки Breguet вартістю понад 10 тисяч доларів.

Він також є чоловіком Наталії Гунько, яка до 8 травня займала посаду голови Київської облради (теж обрана від "Слуги народу"). Її відправили у відставку через ігнорування обов'язку особисто відзвітувати про свою роботу за минулий рік, при тому що сам звіт як документ депутати визнали незадовільним.