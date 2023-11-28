Помогли "правки Лозового": все производства по делу НАБУ против Коломойского закрыты

Апелляционный суд закрыл все производства по делу Национального аникорупционного бюро Украины в отношении бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

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Отмечается, что апелляция оставила в силе решение о закрытии производств в ходатайствах, касающихся ареста имущества Коломойского. Речь шла о долях в уставном капитале 307 юридических лиц стоимостью более 3 млрд грн, а также об около 1000 объектов недвижимого имущества и более 1600 транспортных средств и суден.

Арест на активы требовался для обеспечения возможной конфискации или спецконфискации в случае обвинительного приговора суда в будущем.

Однако апелляционный суд постановил, что срок расследования по соответствующему делу истек в мае 2023 года, а подозрение Коломойскому объявили в сентябре.

Свое решение суд обосновал "правками Лозового".

Как пишет ЦПК, после решений апелляции дело, вероятно, придется закрыть.

Правки Лозового: что это

"Правками Лозового" называют предложение нардепа VIII созыва Андрея Лозового (был представителем "Радикальной партии Олега Ляшко") относительно изменений в Уголовный процессуальный кодекс. Когда в 2017 году Верховная Рада голосовала за судебную реформу, он внес правки, которые позволили существенно сократить сроки досудебного расследования в уголовных производствах.

Послы стран G7 выступают за отмену такой практики в рамках принятия Верховной Радой законопроекта об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Но, как пишет "Центр противодействия коррупции", правоохранительный комитет парламента, главой которого является нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас, не хочет включать в документ соответствующие нормы.

Дело Коломойского

Игорю Коломойскому по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности инкриминируют мошенничество и легализацию в 2013-2020 годах 570 млн грн путем их вывода за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме этого, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 млрд грн путем фиктивного внесения наличных денег в кассу "Приватбанка", совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка зачислялись на личный счет Коломойского.

Что касается дела НАБУ, то в его рамках Коломойскому и еще пяти людям было объявлено о подозрении в завладении средствами "Приватбанка" более чем на 9,2 млрд грн.

2 сентября Шевченковский райсуд отправил Коломойского под стражу с возможностью выйти под залог в 509 млн. грн., чего бизнесмен делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве. 15 сентября суд увеличил сумму залога до 3,9 млрд грн, сейчас она остается актуальной.

Сегодня, 28 ноября, суд продлил срок содержания Коломойского под стражей до 26 января.