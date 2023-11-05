Следом за ГОК. Два завода ферросплавов Коломойского остановились

Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, входящие в группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, остановились.

Как сообщила пресс-служба Запорожского завода (ЗФЗ), решение об остановке печных агрегатов было принято, учитывая опыт предыдущего зимнего периода, когда были ограничены поставки электроэнергии.

Предприятие объясняет, что для его стабильной работы необходимо гарантированное обеспечение электроэнергией и водоснабжения, ведь от этого зависит работоспособность печей. А прерывание снабжения влияет на техническое состояние печных агрегатов при их очень высокой стоимости (стоимость только одной печи достигает сотен миллионов гривен).

Кроме того, каждый запуск и разогрев печи сопровождается значительными вложениями и производством некондиционных ферросплавов.

На заводе отметили, что в условиях простоя предприятие будет проводить ремонтные работы. А заказы отечественных покупателей на этот период будут снабжены остатками изготовленных ферросплавов.

Что касается Никопольского завода ферросплавов, то его переход в простой несколько дней назад подтвердил городской голова Никополя Александр Саюк. Предприятие остановилось с 1 ноября.

ГОК Коломойского: остановка работы

Ранее об остановке основной деятельности сообщили Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты, добывающие руду для вышеперечисленных заводов.

В Марганецком ГОКе такое решение объясняли, в частности, постоянными обстрелами и нехваткой воды после подрыва Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами.

Этих двух самых крупных производителей марганцевой руды также связывают с группой "Приват".

Как пишет Liga.net, остановка этих ГОК и ферросплавных заводов означает остановку практически всей ферросплавной отрасли Украины. Кроме указанн предприятий, в Украине есть Побужский ферроникелевый комбинат, но он специализируется на производстве ферроникеля, а не ферромарганца. Также есть Краматорский ферросплавный завод, который с 2020 фактически прекратил свою деятельность. А еще один завод Коломойского – Стахановский – расположен во временно оккупированной Кадиевке и им не контролируется.