Слідом за ГЗК. Два заводи феросплавів Коломойського зупинилися

Запорізький і Нікопольський заводи феросплавів, які входять до групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, зупинилися.

Як повідомила пресслужба Запорізького заводу (ЗФЗ), рішення про зупинку пічних агрегатів ухвалили, враховуючи досвід попереднього зимового періоду, коли було обмежено постачання електроенергії.

Підприємство пояснює, що для його стабільної роботи є потреба в гарантованому забезпеченні електроенергією та водопостачання, адже від цього залежить працездатність печей. А переривання постачання впливає на технічний стан пічних агрегатів при їх дуже високій вартості (вартість тільки однієї печі сягає сотень мільйонів гривень).

Крім того, кожен запуск та розігрів печі супроводжується значними капіталовкладеннями та виробництвом некондиційних феросплавів.

На заводі зазначили, що умовах простою підприємство проводитиме ремонтні роботи. А замовлення вітчизняних покупців на цей період будуть забезпечені залишками виготовлених феросплавів.

Що стосується Нікопольського заводу феросплавів, то його перехід у простій кілька днів тому підтвердив міський голова Нікополя Олександр Саюк. Підприємство зупинилося з 1 листопада.

ГЗК Коломойського: зупинка роботи

Раніше про зупинку основної діяльності повідомили Покровський і Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати, які видобувають руду для вищезазначених заводів.

У Марганецькому ГЗК таке рішення пояснювали, зокрема, постійними обстрілами й браком води після підриву Каховської гідроелектростанції російськими окупантами.

Цих двох найбільших виробників марганцевої руди також повʼязують із групою "Приват".

Як пише Liga.net, зупинка цих ГЗК і феросплавних заводів означає зупинку практично всієї феросплавної галузі України. Крім зазначених підприємств, в Україні є Побузький феронікелевий комбінат, але він спеціалізується на виробництві феронікелю, а не феромарганцю. Також є Краматорський феросплавний завод, який із 2020 року фактично припинив свою діяльність. А ще один завод Коломойського – Стахановський – розташований у тимчасово окупованій Кадіївці та ним не контролюється.