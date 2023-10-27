Коломойському продовжили арешт до грудня

Шевченківський районний суд Києва 27 жовтня продовжив строк тримання бізнесмена Валерія Коломойського під вартою, що спливав 2 листопада, на один місяць, тобто до 2 грудня.

Як передає "Суспільне", на засіданні прокурор Сергій Дем'янчук заявив, що залишається ймовірність, що Коломойський може виїхати з країни, тиснути на свідків у справі та знищувати документи. Водночас захисники бізнесмена ці ризики відкидають.

На засідання також прийшли п'ятеро людей готових, взяти Коломойського на поруки, серед яких керівник холдингу 1+1 media Ярослав Пахольчук та депутат Верховної Ради від "Слуги Народу" Сергій Демченко. Однак суд залишив нинішній запобіжний захід.

Нагадаємо, що 2 вересня Шевченківський райсуд відправив Коломойського під варту з можливістю вийти під заставу в 509 мільйонів гривень, чого бізнесмен робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві. 15 вересня суд збільшив суму застави до 3,9 мільярда гривень, наразі вона залишається актуальною.

В рамках цієї справи Коломойському інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 мільйонів гривень шляхом їх виведення за кордон з використанням підконтрольної банківської інфраструктури.

Окрім цього, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 мільярда гривень шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку, співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації кошти банку у дійсності зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.