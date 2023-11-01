Найбільший в Україні виробник марганцевої руди призупинив видобуток

Покровський гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК) призупиняє свою основну діяльність з видобутку руди й випуску концентрату. Про це повідомили голова правління і технічний директор ГЗК Сергій Шуваєв і Віктор Бондарець, передає пресслужба підприємства.

За словами керівництва, ГЗК накопичуватиме запаси товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) та проводитиме ремонтні роботи. Також комбінат займатиметься відвантаженням та розбором брухту, який можна реалізувати.

Працівники ГЗК будуть залучені до виконання послуг для замовників.

Водночас на комбінаті є ТМЦ, які роками накопичувались на складах, а у виробництві так і не знадобились. Уже проведено глибокий аналіз, відповідні служби шукають шляхи збуту.

Довідка. Покровський ГЗК розташований у місті Покров Дніпропетровської області. Вважається найбільшим в Україні підприємством з видобутку і збагачення марганцевої руди. Основними споживачами продукції комбінат називає підприємства сталеливарної та феросплавної галузей металургійної промисловості. Гірничі роботи на комбінаті проводяться відкритим способом – у кар’єрах. ГЗК належить офшорним компаніям, які пов'язують із бізнесменами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Марганецький ГЗК: призупинення видобутку

Днями про призупинення видобутку та переробки марганцевої руди оголосив і Марганецький ГЗК – друге за потужністю (після Покровського ГЗК) підприємство в цій сфері.

Причинами цього рішення назвали, зокрема, постійні обстріли й брак води після підриву Каховської гідроелектростанції російськими окупантами.

На підприємстві розповіли, що ворожі обстріли пошкодили комунікації, будівлі та споруди цехів підприємства, а для відновлення інфраструктури комбінату потрібно багато часу і фінансування, і поки війська РФ перебувають на лівому березі Дніпра, ці дії виконувати неможливо.

Наразі комбінат перебуває в простої, але під час нього частина працівників займається ремонтно-відновлювальними роботами.

Марганецький ГЗК також повʼязують із групою "Приват" Коломойського та Боголюбова.