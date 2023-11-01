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Найбільший в Україні виробник марганцевої руди призупинив видобуток
Покровський гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК) призупиняє свою основну діяльність з видобутку руди й випуску концентрату. Про це повідомили голова правління і технічний директор ГЗК Сергій Шуваєв і Віктор Бондарець, передає пресслужба підприємства.
За словами керівництва, ГЗК накопичуватиме запаси товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) та проводитиме ремонтні роботи. Також комбінат займатиметься відвантаженням та розбором брухту, який можна реалізувати.
Працівники ГЗК будуть залучені до виконання послуг для замовників.
Водночас на комбінаті є ТМЦ, які роками накопичувались на складах, а у виробництві так і не знадобились. Уже проведено глибокий аналіз, відповідні служби шукають шляхи збуту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Довідка. Покровський ГЗК розташований у місті Покров Дніпропетровської області. Вважається найбільшим в Україні підприємством з видобутку і збагачення марганцевої руди.
Основними споживачами продукції комбінат називає підприємства сталеливарної та феросплавної галузей металургійної промисловості. Гірничі роботи на комбінаті проводяться відкритим способом – у кар’єрах.
ГЗК належить офшорним компаніям, які пов'язують із бізнесменами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.
Марганецький ГЗК: призупинення видобутку
Днями про призупинення видобутку та переробки марганцевої руди оголосив і Марганецький ГЗК – друге за потужністю (після Покровського ГЗК) підприємство в цій сфері.
Причинами цього рішення назвали, зокрема, постійні обстріли й брак води після підриву Каховської гідроелектростанції російськими окупантами.
На підприємстві розповіли, що ворожі обстріли пошкодили комунікації, будівлі та споруди цехів підприємства, а для відновлення інфраструктури комбінату потрібно багато часу і фінансування, і поки війська РФ перебувають на лівому березі Дніпра, ці дії виконувати неможливо.
Наразі комбінат перебуває в простої, але під час нього частина працівників займається ремонтно-відновлювальними роботами.
Марганецький ГЗК також повʼязують із групою "Приват" Коломойського та Боголюбова.