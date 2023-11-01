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Крупнейший в Украине производитель марганцевой руды приостановил добычу
Покровский горно-обогатительный комбинат (ГОК) приостанавливает свою основную деятельность по добыче руды и выпуску концентрата. Об этом сообщили председатель правления и технический директор ГОКа Сергей Шуваев и Виктор Бондарец, передает пресс-служба предприятия.
По словам руководства, ГОК будет накапливать запасы товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и проводить ремонтные работы. Также комбинат будет заниматься отгрузкой и разбором лома, который можно реализовать.
Работники ГОКа будут вовлечены в выполнение услуг для заказчиков.
В то же время на комбинате есть ТМЦ, которые годами накапливались на складах, а в производстве так и не понадобились. Уже проведен глубокий анализ, соответствующие службы ищут пути сбыта.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Справка. Покровский ГОК расположен в городе Покров Днепропетровской области. Считается крупнейшим в Украине предприятием по добыче и обогащению марганцевой руды.
Основными потребителями продукции комбинат называет предприятия сталелитейной и ферросплавной отраслей металлургической промышленности. Горные работы на комбинате производятся открытым способом – в карьерах.
ГОК принадлежит оффшорным компаниям, которые связывают с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Марганецкий ГОК: приостановка добычи
На днях о приостановке добычи и переработки марганцевой руды объявил и Марганецкий ГОК – второе по мощности (после Покровского ГОК) предприятие в этой сфере.
Причинами этого решения назвали, в частности, постоянные обстрелы и нехватку воды после взрыва Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами.
На предприятии рассказали, что вражеские обстрелы повредили коммуникации, здания и сооружения цехов предприятия, а для восстановления инфраструктуры комбината требуется много времени и финансирования, и пока войска РФ находятся на левом берегу Днепра, эти действия выполнять невозможно.
Сейчас комбинат находится в простое, но во время него часть работников занимается ремонтно-восстановительными работами.
Марганецкий ГОК также связывают с группой "Приват" Коломойского и Боголюбова.