Крупнейший в Украине производитель марганцевой руды приостановил добычу

Покровский горно-обогатительный комбинат (ГОК) приостанавливает свою основную деятельность по добыче руды и выпуску концентрата. Об этом сообщили председатель правления и технический директор ГОКа Сергей Шуваев и Виктор Бондарец, передает пресс-служба предприятия.

По словам руководства, ГОК будет накапливать запасы товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и проводить ремонтные работы. Также комбинат будет заниматься отгрузкой и разбором лома, который можно реализовать.

Работники ГОКа будут вовлечены в выполнение услуг для заказчиков.

В то же время на комбинате есть ТМЦ, которые годами накапливались на складах, а в производстве так и не понадобились. Уже проведен глубокий анализ, соответствующие службы ищут пути сбыта.

Справка. Покровский ГОК расположен в городе Покров Днепропетровской области. Считается крупнейшим в Украине предприятием по добыче и обогащению марганцевой руды. Основными потребителями продукции комбинат называет предприятия сталелитейной и ферросплавной отраслей металлургической промышленности. Горные работы на комбинате производятся открытым способом – в карьерах. ГОК принадлежит оффшорным компаниям, которые связывают с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Марганецкий ГОК: приостановка добычи

На днях о приостановке добычи и переработки марганцевой руды объявил и Марганецкий ГОК – второе по мощности (после Покровского ГОК) предприятие в этой сфере.

Причинами этого решения назвали, в частности, постоянные обстрелы и нехватку воды после взрыва Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами.

На предприятии рассказали, что вражеские обстрелы повредили коммуникации, здания и сооружения цехов предприятия, а для восстановления инфраструктуры комбината требуется много времени и финансирования, и пока войска РФ находятся на левом берегу Днепра, эти действия выполнять невозможно.

Сейчас комбинат находится в простое, но во время него часть работников занимается ремонтно-восстановительными работами.

Марганецкий ГОК также связывают с группой "Приват" Коломойского и Боголюбова.