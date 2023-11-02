Облэнерго, кинотеатр и не только: стало известно, какие активы Коломойского попали под судебный арест

Среди арестованного имущества бизнесмена Игоря Коломойского есть корпоративные права АО "Полтаваоблэнерго", а также его доли в ООО "ФК "Днепр" и других компаниях. Об этом говорится в постановлении Киевского апелляционного суда от 10 октября, обнародованном в реестре судебных решений.

Отмечается, что 6 сентября следователь судья Шевченковского районного суда Киева удовлетворил ходатайство старшего детектива Бюро экономической безопасности (БЭБ) и арестовал на имущество, принадлежащее на праве собственности Коломойскому. Речь идет о корпоративных правах:

АО "Полтаваоблэнерго" в размере уставного капитала 55 240 000 грн (конечный бенефициарный собственник – косвенное решающее влияние);

ООО "Кинотеатр "Валентина" в размере доли уставного капитала 4 000 000 грн (конечный бенефициарный владелец – косвенное решающее влияние);

ООО "Аьфа-приват, ЛТД" в размере доли уставного капитала 125,25 грн;

КА "ПАС ЛТД" в размере доли уставного капитала 15 грн;

ООО КА "Вист ЛТД" в размере доли уставного капитала 0,1 грн;

ООО "Бета-К, ЛТД" в размере доли уставного капитала 124,5 грн;

ООО "Протон-21" в размере доли уставного капитала 11 070 000 грн;

ООО "Старлайт" в размере доли уставного капитала 1335007,15 грн;

ООО "Фарлес" в размере доли уставного капитала 1335007,15 грн;

ООО "Солм ЛТД" в размере доли уставного капитала 0,1 грн.;

ООО "ФК "Днепр" в размере доли уставного капитала 4500 грн;

ООО "Сентоза ЛТД" в размере доли уставного капитала 0,1 грн.

Как обращает внимание "БизнесЦензор", таким образом суд арестовал 100% уставного капитала "Полтаваоблэнерго", хотя часть акций компании принадлежит структурам Константина Григоришина.

Адвокат Коломойского подавал апелляцию на арест активов, среди прочего указывая, что олигарху принадлежит только 36,11% акций "Полтаваоблэнерго". Однако Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства, оставив в силе решение Шевченковского райсуда.

Дело Коломойского

Игорю Коломойскому инкриминируют мошенничество и легализацию в 2013-2020 годах 570 млн грн путем их выведения за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме этого, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 млрд путем фиктивного внесения наличных денег в кассу "Приватбанка", совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка зачислялись на личный счет Коломойского.

2 сентября Шевченковский райсуд отправил Коломойского под стражу с возможностью выйти под залог в 509 млн грн, чего бизнесмен делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве. 15 сентября суд увеличил сумму залога до 3,9 млрд грн, сейчас она остается актуальной.

На днях суд продлил срок содержания Коломойского под стражей до 2 декабря.

В конце октября издание "Украинские новости" со ссылкой на источники писало, что Шевченковский райсуд Киева арестовал корпоративные права всех компаний, принадлежащих бизнесмену.