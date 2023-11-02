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Суд разрешил Приватбанку вернуть в собственность 245 АЗС подконтрольных Коломойскому
Центральный апелляционный хозяйственный суд 1 ноября удовлетворил жалобу Приватбанка по делу о возвращении контроля за 245 заправками, которыми на условиях лизинга владеют компании из группы "Приват" Игоря Коломойского.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
В течение почти трех лет Приватбанк был лишен права распоряжения 245 АЗС, переведенных на баланс банка перед его национализацией в 2016 году. АЗС сразу были переданы в лизинг, а затем в субаренду.
Адвокат ПриватБанка сообщил, что в течение этого периода финучреждение недополучило от лизингополучателей более 10 млрд грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Все это время суды запрещали государственному банку получить контроль над своим имуществом. Посторонние лица продолжали пользоваться АЗС и получать доходы. Суборендоров много, они почти каждый год менялись", - отметил адвокат.
Он добавил, что постоянно создавали причины, по которым судебное заседание срывалось.
В пресс-службе отметили, что после получения АЗС в собственность, непосредственно передал их в финансовый лизинг компаниям, относившимся к сфере влияния группы "Приват". В рамках этого процесса было заключено 22 договора лизинга с 15 лизингополучателями. Впоследствии эти лизингополучатели передали АЗС в субаренду другим компаниям из состава той же группы.
"Погашение лизинговых платежей происходило согласно типичной для группы Игоря Коломойского схеме: в первые годы уплачивались только проценты, впоследствии прибавлялась основная сумма. прекратили их совсем", – объяснили в банке.
Госбанку удалось вернуть 65 АЗС в 2020 году, на этом успехи финучреждения в судебных процессах по этому делу завершаются. Юристам Коломойского удалось найти лазейки, чтобы сохранять статус-кво.
Сеть АЗС группы "Приват" насчитывает более 1500 заправок, работающих под 11 брендами. Это самая большая консолидированная сеть страны. В ряде областей они занимают более 40% рынка.
Дело Коломойского: почему его задержали именно сейчас
Проблемы Коломойского не ограничиваются национализацией "Укрнафты" и "Укртатнафты". Сложности начались после истории с отмыванием денег "ПриватБанка" в США. В результате бизнесмен и его семья попали под санкции США, а впоследствии и упали в немилость Банковой. Хотя в 2019 году именно Коломойский считался главным бенефициаром победы Владимира Зеленского на президентских выборах.
2 сентября Служба безопасности Украины вручила подозрение известному бизнесмену Игорю Коломойскому. СБУ инкриминирует ему мошенничество и отмывание средств. Фигура Игоря Валерьевича достаточно известна, поэтому неожиданностью для общества стало не само подозрение, а тот факт, что суд решил отправить одного из самых богатых украинских олигархов под арест, хотя и с возможностью залога в 3,9 млрд гривен.
Шевченковский районный суд Киева 27 октября продлил срок содержания бизнесмена Игоря Коломойского под стражей, истекавший 2 ноября, на один месяц, то есть до 2 декабря.
По словам директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, есть несколько версий, почему арест Игоря Коломойского произошел именно этой осенью. Одна из них состоит в том, что задержание олигарха совпало с отставкой главы Министерства обороны, и внимание общества нужно было переключить от коррупционных скандалов в ведомстве на что-то другое.