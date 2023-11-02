Суд разрешил Приватбанку вернуть в собственность 245 АЗС подконтрольных Коломойскому

Центральный апелляционный хозяйственный суд 1 ноября удовлетворил жалобу Приватбанка по делу о возвращении контроля за 245 заправками, которыми на условиях лизинга владеют компании из группы "Приват" Игоря Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

В течение почти трех лет Приватбанк был лишен права распоряжения 245 АЗС, переведенных на баланс банка перед его национализацией в 2016 году. АЗС сразу были переданы в лизинг, а затем в субаренду.

Адвокат ПриватБанка сообщил, что в течение этого периода финучреждение недополучило от лизингополучателей более 10 млрд грн.

"Все это время суды запрещали государственному банку получить контроль над своим имуществом. Посторонние лица продолжали пользоваться АЗС и получать доходы. Суборендоров много, они почти каждый год менялись", - отметил адвокат.

Он добавил, что постоянно создавали причины, по которым судебное заседание срывалось.

В пресс-службе отметили, что после получения АЗС в собственность, непосредственно передал их в финансовый лизинг компаниям, относившимся к сфере влияния группы "Приват". В рамках этого процесса было заключено 22 договора лизинга с 15 лизингополучателями. Впоследствии эти лизингополучатели передали АЗС в субаренду другим компаниям из состава той же группы.

"Погашение лизинговых платежей происходило согласно типичной для группы Игоря Коломойского схеме: в первые годы уплачивались только проценты, впоследствии прибавлялась основная сумма. прекратили их совсем", – объяснили в банке.

Госбанку удалось вернуть 65 АЗС в 2020 году, на этом успехи финучреждения в судебных процессах по этому делу завершаются. Юристам Коломойского удалось найти лазейки, чтобы сохранять статус-кво.

Сеть АЗС группы "Приват" насчитывает более 1500 заправок, работающих под 11 брендами. Это самая большая консолидированная сеть страны. В ряде областей они занимают более 40% рынка.

Дело Коломойского: почему его задержали именно сейчас

Проблемы Коломойского не ограничиваются национализацией "Укрнафты" и "Укртатнафты". Сложности начались после истории с отмыванием денег "ПриватБанка" в США. В результате бизнесмен и его семья попали под санкции США, а впоследствии и упали в немилость Банковой. Хотя в 2019 году именно Коломойский считался главным бенефициаром победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

2 сентября Служба безопасности Украины вручила подозрение известному бизнесмену Игорю Коломойскому. СБУ инкриминирует ему мошенничество и отмывание средств. Фигура Игоря Валерьевича достаточно известна, поэтому неожиданностью для общества стало не само подозрение, а тот факт, что суд решил отправить одного из самых богатых украинских олигархов под арест, хотя и с возможностью залога в 3,9 млрд гривен.

Шевченковский районный суд Киева 27 октября продлил срок содержания бизнесмена Игоря Коломойского под стражей, истекавший 2 ноября, на один месяц, то есть до 2 декабря.

По словам директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, есть несколько версий, почему арест Игоря Коломойского произошел именно этой осенью. Одна из них состоит в том, что задержание олигарха совпало с отставкой главы Министерства обороны, и внимание общества нужно было переключить от коррупционных скандалов в ведомстве на что-то другое.