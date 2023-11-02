Суд дозволив Приватбанку повернути у власність 245 АЗС підконтрольних Коломойському

Центральний апеляційний господарський суд 1 листопада задовольнив скаргу Приватбанку у справі щодо повернення контролю над 245 заправками, якими на умовах лізингу володіють компанії з групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Протягом майже трьох років Приватбанк був позбавлений права розпорядження 245 АЗС, які були переведені на баланс банку перед його націоналізацією у 2016 році. АЗС одразу були передані в лізинг, а потім у суборенду.

Адвокат Приватбанку повідомив, що протягом цього періоду фінустанова недоотримала від лізингоотримувачів понад 10 млрд грн.

"Весь цей час суди забороняли державному банку отримати контроль над своїм майном. Сторонні особи продовжували користуватися АЗС та отримувати прибутки. Суборендарів багато, вони майже щороку змінювались", - зазначив адвокат.

Він додав, що постійно створювали причини, з яких судове засідання зривалося.

У пресслужбі зауважили, що після отримання АЗС у власність, безпосередньо передав їх у фінансовий лізинг компаніям, які належали до сфери впливу групи "Приват". В рамках цього процесу було укладено 22 договори лізингу з 15 лізингоотримувачами. Згодом ці лізингоотримувачі передали АЗС в суборенду іншим компаніям зі складу тієї ж групи.

"Погашення лізингових платежів відбувалось згідно з типовою для групи Ігоря Коломойського схемою: в перші роки сплачувалися тільки відсотки, згодом додавалася основна сума. Водночас оцінка під час передачі АЗС на баланс банку була суттєво завищеною. Врешті з 2018 року боржники скоротили лізингові платежі, а згодом припинили їх зовсім", - пояснили в банку.

Держбанку вдалося повернути 65 АЗС у 2020 році, на цьому успіхи фінустанови в судових процесах щодо цієї справи завершуються. Юристам Коломойського вдалося знайти лазівки, щоб зберігати статус-кво.

Зауважимо, мережа АЗС групи "Приват" налічує понад 1500 заправок, що працюють під 11 брендами. Це найбільша консолідована мережа країни. У низці областей вони займають понад 40% на ринку.

Справа Коломойського: чому його затримали саме зараз

Проблеми Коломойського не обмежуються націоналізацією "Укрнафти" та "Укртатнафти". Складнощі почалися після історії з відмиванням грошей "Приватбанку" в США. Внаслідок цього бізнесмен та його родина потрапили під санкції США, а згодом і впали в немилість Банкової. Хоча у 2019 році саме Коломойського вважали головним бенефіціаром перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.

2 вересня Служба безпеки України вручила підозру відомому бізнесмену Ігорю Коломойському. СБУ інкримінує йому шахрайство та відмивання коштів. Фігура Ігоря Валерійовича є доволі відомою, тож несподіванкою для суспільства стала не сама підозра, а той факт, що суд вирішив відправити одного з найбагатших українських олігархів під арешт , хоча й з можливістю застави в 3,9 млрд гривень.

Шевченківський районний суд Києва 27 жовтня продовжив строк тримання бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою, що спливав 2 листопада, на один місяць, тобто до 2 грудня.

За словами директора спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева наразі є декілька версій, чому арешт Ігоря Коломойського відбувся саме цієї осені. Одна з них полягає у тому, що затримання олігарха співпало з відставкою очільника Міністерства оборони, і увагу суспільства потрібно було перемикнути від корупційних скандалів у відомстві на щось інше.