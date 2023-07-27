Коломойський заробляє на АЗС, які належать державному ПриватБанку, — Forbes

Компанії з групи "Приват" Ігоря Коломойського на умовах лізингу роками користуються 245 автозаправками, які належать ПриватБанку. Водночас сам держбанк як власник нічого з цього не отримує, адже адвокати Коломойського знаходять лазівки в законодавстві, аби не виплачувати борги.

Про це повідомляє журнал Forbes.

Напередодні націоналізації ПриватБанк отримав ці АЗС на вимогу Нацбанку та відразу передав їх у лізинг групі "Приват" в 2016 році на 10 років. Тодішня заступниця голови правління Галина Пахачук уточнила, що ПриватБанк отримував платежі за лізинговими договорами лише перші чотири місяці після націоналізації. Далі група "Приват" почала накопичувати борги: станом на липень 2023 року сума заборгованості перевищила 10 млрд грн.

З 2016 року компанії Коломойського заробили на АЗС ПриватБанку щонайменше 1,87 млрд грн.

Чому ПриватБанк не може повернути свої автозаправки

Держбанку вдалося повернути 65 АЗС у 2020 році, на цьому успіхи фінустанови в судових процесах щодо цієї справи завершуються. Юристам Коломойського вдалося знайти лазівки, щоб зберігати статус-кво.

"Група компаній з орбіти колишніх власників банку вже третій рік поспіль руками окремих суддів блокує ПриватБанку можливість проводити заходи позасудового та судового врегулювання проблемної заборгованості", – розповіла директорка з комунікацій ПриватБанку Олеся Жулинська

З 2020 року компанії з групи "Приват" працюють над тим, щоб суд заборонив ПриватБанку розривати лізингові договори та вилучати свої заправки до кінця завершення судової справи. Для цього ініціювали 15 позовів. У 2021 році Верховний суд визнав такі обмеження незаконними.

Водночас група "Приват" знаходить нові шляхи: лізингоодержувачі не оперують заправками, а передають їх в суборенду іншим компаніям, яких може бути безліч. До того ж суборендарі майже щороку змінюються. Це дозволяє щоразу ініціювати нові позови і блокувати право ПриватБанку на АЗС.

Зауважимо, що після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти" позиції групи "Приват" значно послабилися на паливному ринку. Про те, як відбувався цей процес та про інші проблеми Коломойського читайте в матеріали Delo.ua.

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