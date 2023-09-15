Игорь Коломойский получил новое подозрение: незаконно завладел 5,8 млрд грн

Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Коломойскому сообщено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

"По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого фигурант создал преступную группировку, состоящую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки разрешили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал", - подчеркнули в СБУ.

По версии следствия, такая "схема" позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол. США.

Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

"Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", - отметили в СБУ.

Там добавили, что досудебное расследование продолжается и проводится комплекс мер по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, 7 сентября 2023 детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

Шевченковский районный суд Киева 2 сентября избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой выхода под залог в 509 миллионов гривен.

Ранее Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщило ему о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, а именно более 570 миллионов гривен в течение 2013-2020 годов.

Пока Коломойский остается в СИЗО и не спешит вносить залог.