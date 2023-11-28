Новый год в СИЗО: Коломойского оставили под стражей еще на два месяца

Шевченковский районный суд Киева во вторник, 28 ноября, продлил срок содержания под стражей олигарха Игоря Коломойского до 26 января 2024 года

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Об этом сообщает "Экономическая правда".

Адвокаты Коломойского просили изменить условия содержания подзащитного и назначить ему дополнительное лечение, ссылаясь на рекомендации медика.

По словам врача, у Коломойского есть гепатоз печени, панкреатит, сахарный 2 типа, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, недостаточность легочной артерии, сердечная недостаточность 1 степени и паховая грыжа.

Однако суд оставил Коломойского под стражей до 26 января, с возможностью внесения залога в 3 млрд.700 тыс. грн., и постановил оказывать ему врачебную помощь.

На поруки Коломойского предлагали взять, в частности, гендиректор медиахолдинга 1+1 Ярослав Пахольчук и ведущий "1+1" Игорь Цыганик, депутат от "Слуги народа" Артем Ковалев, главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий и другие.

В то же время сам бизнесмен заявил, что залог вносить не будет.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

Напомним, Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуального руководства Офиса генерального прокурора сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

2 сентября Шевченковский райсуд отправил Коломойского под стражу с возможностью выйти под залог в 509 миллионов гривен, чего бизнесмен делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве. 15 сентября суд увеличил сумму залога до 3,7 миллиарда гривен, сейчас она остается актуальной.

В рамках этого дела Коломойскому инкриминируется мошенничество и легализация в 2013-2020 годах 570 миллионов гривен путем их выведения за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме этого, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных денег в кассу ПриватБанка, совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка действительно зачислялись на личный счет Коломойского.