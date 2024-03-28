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Резонансные дела
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Взятки на 722 млн грн: экс-главе ГФС продлили содержание под стражей и уменьшили залог до 65 млн грн

Взятки на 722 млн грн: экс-главе ГФС продлили содержание под стражей и уменьшили залог до 65 млн грн
Фото: Depositphotos

Бывшему главе ГФС Украины Роману Насирову продлили срок содержания под стражей до 26 мая 2024 года, а также уменьшили размер залога – с 70 млн грн до 65 млн грн.

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Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"28 марта 2024 года коллегия судей ВАКС в ходе судебного разбирательства, рассмотрев ходатайство прокурора САП и стороны защиты, приняла решение изменить меру пресечения бывшему главе ГФС Украины, который совместно с его советником обвиняется в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд частично удовлетворил вышеуказанные ходатайства и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 мая 2024 года.

Вместе с тем суд в очередной раз уменьшил обвиняемому размер залога как альтернативной меры пресечения – с 70 млн грн до 65 млн грн.

Стоит отметить, что к указанному обвиняемому сначала была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 523,2 млн грн залога.

Дело Насирова: что известно

По версии следствия Насиров в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн гривен взяток. Подозревается, что за эти средства бывший глава ГФС помог компаниям бизнесмена Олега Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС.

Отметим, что Насиров также обвиняется в эпизоде "газового дела" бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко с убытком на 2 млрд грн. В свою очередь, Бахматюк является подозреваемым в хищении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банка.

Высший антикоррупционный суд 31 октября 2022 года избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн грн.

6 декабря 2023 года ВАКС оставил Насирова под стражей до 7 января 2024 года и уменьшил размер залога до 120,78 млн. грн.

2 февраля 2024 года НАБУ и САП передали дело Насирова в суд. Действия Насирова квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение).

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко