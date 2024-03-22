Экс-директор ГП Минобороны попался на взятке в $600 тысяч

Правоохранители разоблачили на коррупционной схеме директора частного предприятия и эксдиректора одного из ГП Министерства обороны Украины – неправомерная выгода составила $600 тысяч.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как установило следствие, руководитель частного предприятия и его сообщник требовали деньги у представителя ООО за передачу права застройки земельного участка Минобороны.

Фото: Офис генпрокурора

Они должны повлиять на директора госпредприятия, в ведении которого находятся земли обороны, для заключения трехстороннего договора строительства жилищного комплекса.

Читайте также НАБУ и САП разоблачили на взятке судей Киевского апелляционного суда

В ОГП отмечают, что при получении $320 тысяч наличными, а также договоров о праве собственности на жилую недвижимость стоимостью $280 тысяч, они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос о сообщении лицам о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Напомним, недавно за взятку в €5 тысяч к 6 годам лишения свободы приговорили экс-судью Хозяйственного суда Ивано-Франковской области.

Также сообщалось, что НАБУ и САП отправили на скамью подсудимых бывшего главу Верховного суда Князева, разоблаченного на получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Кроме того, 2 февраля НАБУ и САП передали в суд дело о крупнейшей задокументированной взятке в истории Украины - о передаче эксглаве Государственной фискальной службы Роману Насирову более 722 млн грн неправомерной выгоды.