- Категория
- Резонансные дела
- Дата публикации
-
Экс-директор ГП Минобороны попался на взятке в $600 тысяч
Правоохранители разоблачили на коррупционной схеме директора частного предприятия и эксдиректора одного из ГП Министерства обороны Украины – неправомерная выгода составила $600 тысяч.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Как установило следствие, руководитель частного предприятия и его сообщник требовали деньги у представителя ООО за передачу права застройки земельного участка Минобороны.
Они должны повлиять на директора госпредприятия, в ведении которого находятся земли обороны, для заключения трехстороннего договора строительства жилищного комплекса.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В ОГП отмечают, что при получении $320 тысяч наличными, а также договоров о праве собственности на жилую недвижимость стоимостью $280 тысяч, они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос о сообщении лицам о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Напомним, недавно за взятку в €5 тысяч к 6 годам лишения свободы приговорили экс-судью Хозяйственного суда Ивано-Франковской области.
Также сообщалось, что НАБУ и САП отправили на скамью подсудимых бывшего главу Верховного суда Князева, разоблаченного на получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Кроме того, 2 февраля НАБУ и САП передали в суд дело о крупнейшей задокументированной взятке в истории Украины - о передаче эксглаве Государственной фискальной службы Роману Насирову более 722 млн грн неправомерной выгоды.