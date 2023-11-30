НАБУ и САП разоблачили на взятке судей Киевского апелляционного суда

29 ноября прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) раскрыли факт получения четырьмя судьями Киевского апелляционного суда неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долларов за принятие решения об отмене ареста имущества.

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что один из судей, которому приписывают роль посредника, получил неправомерную выгоду от представителя частной компании за рассмотрение жалобы на решение местного суда по отмене ареста имущества частного общества, а именно - воздушных судов.

После получения средств он оставил себе 10 тыс. долларов, а остальные передал другим коллегам, которую они разделили их между собой.

Во время проведения обысков в местах пребывания и проживания судей детективы изъяли средства, полученные в качестве неправомерной выгоды.

По словам источников "Украинской правды", речь идет о судьях Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.

Решается вопрос о сообщении судьям о подозрении.