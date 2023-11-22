ВАКС арестовал нардепа Одарченко, пытавшегося подкупить Найема

22 ноября Высший антикоррупционный суд на два месяца арестовал народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Одарченко, пытавшегося дать взятку главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. Нардеп может выйти на свободу под залог в 15 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное исполняющим обязанности Генерального прокурора, и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 15 млн грн залога", - говорится в сообщении.

На суде сам Одарченко отрицал вину. Он признал, что не раз встречался с Найемом, но подкупить не пытался. По его версии, следствие состряпало записи прослушивания их встреч.

"Да, я общался с Мустафой Найемом — много раз, разная была тематика. Но никаких предложений по предложению ему неправомерной выгоды я не озвучивал", — заявил депутат.

Если Одарчено выйдет под залог, ему будет запрещено покидать пределы Киева без специального разрешения и общаться с лицами, которые также фигурируют в данном деле. Еще он должен будет сообщать об изменении места жительства, а также – сдать загранпаспорта.

Напомним, НАБУ и САП вчера разоблачили нардепов Андрея Одарченко от фракции "Слуга народа" и Сергея Лабазюка от группы "За будущее" на попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема. Обеим нардепам сразу вручили подозрение.

По информации следствия, Одарченко, являющийся членом комитета по антикоррупционной политике, предложил Найему взятку в криптовалюте Bitcoin на сумму, соответствующую 50 тыс. дол.

Он просил помочь ему в получении финансирования из фонда ликвидации последствий вооруженной злости русской Федерации для ремонта подконтрольного ему объекта инфраструктуры. Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна составлять 8% от объема финансирования.