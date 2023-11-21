НАБУ и САП разоблачили нардепа от "Слуги народа" на попытке подкупить топ-чиновника криптовалютой

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили нардепа от фракции "Слуга народа" Андрея Одарченко на попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Наема. Одарченко уже вручили подозрение.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По информации следствия, нардеп, являющийся членом комитета по антикоррупционной политике, предложил Наему взятку в криптовалюте Bitcoin на сумму, соответствующую 50 тыс. дол. Он просил помочь ему в получении финансирования из фонда ликвидации последствий вооруженной злости русской Федерации для ремонта подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

"После выделения средств из фонда на криптогаманец обличителя-топ должностного лица поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тыс. долларов", – сообщили в НАБУ.

Там добавляют, что первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать.

Добавим, что журналисты проекта "Схемы" сообщали в 2019 году обнаружили, что Вадим Слюсарев, который был пограничником во времена Януковича и работал помощником Артема Пшонки, сына генпрокурора Виктора Пшонки и которого называют "куратором" штаба "Слуги народа" имеет связи с несколькими депутатами от "Слуги народа" в Харькове. Среди них – Андрей Одарченко, который связан со Слюсаревым из-за бизнеса своего отца, однако сам Одарченко утверждал, что Слюсарев не влияет на его работу в Верховной Раде.