За взятку в €5 тысяч: экс-судью Хозяйственного суда Ивано-Франковской области приговорили к 6 годам лишения свободы

Судью Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Владимира Булку, которого НАБУ еще в 2018 году разоблачило на взятке в €5 тысяч, приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщили в ВАКС , ЦПК и САП.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала виновным бывшего судью Хозяйственного суда Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении Высшего антикоррупционного суда.

Отмечается, что Булка признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а именно – в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в значительном размере для себя за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду действия с использованием предоставленной ему власти.

Следствие установило, что взятку судья получил за принятие решения о продлении полномочий арбитражного управляющего по делу о банкротстве фирмы.

"В материалах следствия звучит фраза судьи, мол, что он вынесет нужное постановление при условии предоставления ему "5 бутылок шампанского". Дающий взятку на одной из следующих встреч переспросил: "5 - это в евро или долларах?" - рассказали в ЦПК.

На заседании суда Булка заявил, что воспринял вопрос как шутку, но деньги все-таки взял - их нашли в левом кармане штанов судьи во время задержания. Задержание произошло в бильярдном клубе в Ивано-Франковске после получения второй части взятки в €3 тысячи.

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В своем последнем слове Булка заявил, что искренне раскаивается за содеянное.

"Буду жить с этим до конца своих дней. Каждый день сожалею о своем поступке. Если бы можно было вернуть время назад, то никогда бы не совершил такого позорного поступка", - заявил он.

Булку разоблачили в начале августа 2018 года, а уже 10 сентября 2018 года он подал заявление об отставке. И старый ВСП отправил его на почетную пенсию с пожизненным денежным содержанием.

Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи, прокурора и адвоката сроком 3 года и с конфискацией имущества. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Приговор может быть обжалован в апелляционную палату ВАКС в течение 30 дней. Если приговор вступит в законную силу, отставка и выплаты будут прекращены.