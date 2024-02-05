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Чиновник Верховного Суда Украины ожидал новое наступление РФ и надеялся на скорую оккупацию (ВИДЕО)
Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины. Чиновник оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию нашего государства.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что ведомство получило записи разговоров, в которых фигурант отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в том числе Одесскую и Херсонскую области.
"Также в общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российской частной военной компании "Вагнер" и поддерживал их участие в войне против нашего государства", - отмечают в СБУ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме того, чиновник судебного органа предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов.
Также фигурант выражал свои надежды на скорую оккупацию нашего государства с последующей установкой на ее территории кремлевского режима.
Сообщается, что инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора.
Как отмечают в СБУ, во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружено:
- мобильные телефоны и компьютеры с поличным;
- почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;
- специальное техническое средство незаконной слежки;
- прокремлевскую литературу.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом)", - отметили в СБУ.
Там добавили, что сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 31 января бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел из СИЗО под залог в 18,168 млн грн.