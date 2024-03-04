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Дело эксглавы Верховного суда Князева, обвиняемого во взяточничестве, направлено в суд

Дело эксглавы Верховного суда Князева, обвиняемого во взяточничестве, направлено в суд
Всеволод Князев. Фото: пресс-служба Верховного суда

НАБУ и САП отправили на скамью подсудимых бывшего главу Верховного суда, разоблаченного на получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что 4 марта 2024 года НАБУ и САП отправили на скамью подсудимых бывшего главу Верховного суда, разоблаченного на получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2002 году украинский бизнесмен – владелец группы "Финансы и кредит", приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

"Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом, который имел связи с главой Верховного суда. В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату $2,7 млн ($1,8 млн – главе и судьям Верховного суда, остальные – как "оплата" посреднических услуг)", - говорится в сообщении НАБУ.

15 мая 2023 года во время получения второго транша в сумме $450 тыс глава Верховного суда и адвокат были пойманы "на горячем".

Дело Князева: что известно

Напомним, что НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Верховном суде и задержало его главу Князева по подозрению в получении $2,7 млн взятки 15 июня 2023 года.

Верховный суд выразил недоверие и досрочно прекратил полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. 26 мая вместо него главой Верховного суда избрали Станислава Кравченко.

Расследование против Князева НАБУ завершило 3 октября: ему инкриминируют часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

Сначала Князева арестовали с возможностью выхода под залог в 107 миллионов гривен, но затем снизили эту сумму до 75 миллионов. 31 августа ВАКС уменьшил размер залога уже до 55 миллионов гривен, 26 сентября – до 45 миллионов, а 11 октября – до 35 миллионов. 5 декабря суд в очередной раз уменьшил размер залога подозреваемому с 35 миллионов до 27 миллионов гривен. 31 января, после того, как следственный судья ВАКС в очередной раз уменьшил размер залога до 8,168 млн грн, Князев вышел из СИЗО под залог. 6 февраля 2024 года по ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия отстранил бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева от рассмотрения судебных дел.

В свою очередь пособником во взяточничестве и мошенничестве оказался адвокат Олег Горецкий, который впоследствии пошел на соглашение со стороной обвинения, признав свою вину. Уже 12 октября ему было дано пять лет лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком три года. В даче взятки главе Верховного суда подозревают бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Константина Жеваго.

Автор:
Ольга Колесниченко