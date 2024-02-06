Бывшего председателя Верховного Суда Князева отстранили от рассмотрения судебных дел

6 февраля 2024 года по ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия отстранил бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева от рассмотрения судебных дел.

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Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, что Князев был отстранен в связи с привлечением к уголовной ответственности. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Как сообщают в САП, срок отстранения – до 06.04.2024, в пределах срока досудебного расследования.

Напомним, 30 января следственный судья ВАКС по ходатайству прокурора САП продлил действие меры пресечения Князеву в виде содержания под стражей.

Вместе с тем, суд уменьшил указанный подозреваемый размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 января бывший председатель Верховного Суда был освобожден из-под стражи под залог с обязательствами носить электронный браслет, не покидать Киев, не контактировать с другими подозреваемыми. Также он должен сдать загранпаспорта.

"Учитывая, что за лицо внесен залог, САП обратилась к ВРП с ходатайством об отстранении его от осуществления правосудия", - отмечают в САП.

Дело Князева: что известно

Напомним, что НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Верховном суде и задержало его председателя Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки 15 июня.

Верховный суд выразил недоверие и досрочно прекратил полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. 26 мая вместо него председателем Верховного суда избрали Станислава Кравченко.

Сначала Князева арестовали с возможностью выхода под залог в 107 миллионов гривен, но затем снизили эту сумму до 75 миллионов. 31 августа ВАКС снизил размер залога уже до 55 миллионов гривен, 26 сентября - до 45 миллионов, а 11 октября – до 35 миллионов. 5 декабря суд в очередной раз уменьшил размер залога подозреваемому с 35 миллионов до 27 миллионов гривен.

Расследование против Князева НАБУ завершило 3 октября: ему инкриминируют часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

В свою очередь пособником во взяточничестве и мошенничестве оказался адвокат Олег Горецкий, который впоследствии пошел на соглашение со стороной обвинения, признав свою вину. Уже 12 октября ему дали пять лет лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. В свою очередь, в даче взятки председателю Верховного суда подозревают бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Константина Жеваго.